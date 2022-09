La desconocida y tensa bronca entre Giorgia Meloni y Aída Nízar: "Vete a bañar a las fuentes españolas"

Viendo que en España se le habían agotado los programas de televisión en los que podía participar o colaborar, la polémica exgranhermana Aída Nízar puso rumbo a Italia hace ahora ya más de cinco años para hacerse conocida en aquel país y estrujar su personalidad.

La vallisoletana consiguió su objetivo al convertirse en concursante de Grande Fratello, el Gran Hermano italiano, donde se convirtió en la cuarta expulsada. Sin embargo, la colaboradora consiguió llamar la atención desde el primer momento tanto fuera como dentro del programa, lo que le valió para que la televisión italiana contara con ella para sus debates.

Una de sus polémicas tuvo lugar en 2019 cuando, para llamar la atención de los medios, tuvo la ocurrencia de bañarse en la Fontana di Trevi y en la fuente de Piazza Navona, en Roma. "Estoy en la Fontana de Trevi adorando mi vida, siempre he soñado con este momento", decía la vallisoletana en un vídeo subido a redes sociales.

Este atrevimiento no gustó nada en el país, lo que llevó a tratar el tema en diversos programas de televisión. Uno de ellos fue Live, donde curiosamente Nízar tuvo un tenso enfrentamiento con la ganadora de las elecciones italianas de este domingo, Giorgia Meloni.

La ultraderechista acusó a la exgranhermana en redes sociales de ser una ignorante de realizar un "espectáculo indecente" y propuso un año de trabajos en beneficio de la comunidad limpiando las calles de Roma.

Ya en plató, Nízar atacó a la política preguntándole si realmente sabía para qué se construyeron las fuentes. "¿Lo sabes? Siento que ni siquiera te hayas graduado. ¿Hablas algún idioma? Porque puedo hablar en inglés. ¿Hablas inglés?", le preguntó la vallisoletana.

"Sí, hablo inglés", le contestó Meloni en la lengua de Shakespeare. "Puedo continuar en inglés", proseguía Nízar. "Y si quieres hablo también español", decía desafiante Meloni, mientras la exgranhermana no le dejaba hablar. "Mi amado Berlusconi cometió un error contigo nombrándote ministras porque escupes en el plato que te da de comer. ¿Cómo puedes hablar de mí? Estás muy interesada en mí. Me mencionaste sin saber nada de mí. Tienes ante ti una mujer graduada, que habla cuatro idiomas", le espetaba Nízar.

"Yo he estado en tu lugar. Fue la política joven más importante de España. Pero ¿sabes por qué dejé la política, que es lo que deberías hacer tú? Porque yo no edito mi Instagram con Photoshop, tesoro. Yo me preocupo del público, de los votantes. Pero tú solo tienes un sueño, seguir subida a esa poltrona para trabajar en el Parlamento", le seguía atacando.

"Respóndeme, ¿qué cosa has hecho tú? Yo te lo digo. Has destruido el ministerio de la Juventud. Desapareció después de ti. Es vergonzoso tener la oportunidad de ser ministro y ser la vergüenza de Berlusconi. Berlusconi se avergüenza de ti", decía Nízar, sin dejar hablar a Meloni.

En este momento, la presentadora intentó callar a la exgranhermana para que pudiera hablar la que será primera ministra italiana. "A la secuela inútil de insultos no te contesto porque si quieres te contesto con los méritos que he hecho en la vida. No sabes ni cuántas vece ha existido el ministerio de la Juventud en los gobiernos".

"Pero ¿qué estás diciendo? Pero si ese ministerio ha desaparecido. ¿Ahora existe? Respóndeme", le cortaba Nízar, mientras otra colaboradora salía en defensa de Meloni. "Estamos ante una de las más grandes políticas italiana. Le estás haciendo daño a la Meloni".

"He mencionado a esta señora porque, para darse un mínimo de visibilidad se ha bañado dos veces en fuentes importantísimas, una de ella que es Patrimonio de la Humanidad. Porque ella, al no tener evidentemente nada más importante que hacer, pensó que esa era una forma autoritaria de darse visibilidad. Y le expliqué que en mi opinión era algo francamente vergonzoso que no sólo demostraba ignorancia hacia un monumento importante, sino también desconocimiento de las leyes italianas porque está prohibido. Así que si quieres bañarte en las fuentes, ve a las fuentes españolas. ¿No tienes forma más seria para ganarte la vida?", zanjó Meloni.

El tenso enfrentamiento entre Giorgia Meloni y Aída Nízar Juan M. Fdez

