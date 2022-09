Alexia Rivas acribilla a Beatriz Trapote en su reaparición en Telecinco: "Llevas 10 años en tu casa"

Beatriz Trapote ha reaparecido en Telecinco tras una década alejada de los platós en los que trabajó en su época como reportera. La mujer de Víctor Janeiro ha acudido al debate de Pesadilla en El Paraíso para defender al torero, pero ha acabado protagonizando un tenso enfrentamiento con Alexia Rivas.

"He pasado por los pasillos y se me han puesto los pelos de punta, me han dado escalofríos", confesaba Trapote a Carlos Sobera al inicio del programa, asegurando estar "superilusionada" con su regreso.

Sin embargo, la mujer del diestro empezaba con mal pie al cuestionar el trabajo del equipo del programa. "Espero que esta semana le hayan sacado un poquito más, porque yo creo que los cámaras se quedan sin carrete", ironizaba.

Alexia Rivas no dudaba en saltar ante esa indirecta de la que fuera reportera: "Meterse con el equipo está feo, Beatriz, asume que tu marido es la planta oficial, sale más el burro que él", espetó la colaboradora.

Más tarde, Marta Peñate se unía a la 'guerra' con un sarcástico comentario. "Qué suerte tenemos con Beatriz aquí. Todo el contenido que no está dando tu marido lo vas a dar tú", bromeaba la ex gran hermana. Lejos de defender a su marido, Trapote contestaba comparándose con Peñate: "De periodista a periodista, la diferencia es que yo tengo 41 tacos y he vivido mucho".

En ese momento, Alexia volvía a la carga para señalarle a la mujer de Víctor Janeiro que Marta "tiene 32 años y ha ejercido más de periodista" que ella con 41. "Habló la periodista Alexia Rivas", espetó la aludida. "Pues sí, estoy muy agradecida a esta cadena porque están confiando mucho en mí", contestó Rivas, ante lo cual Trapote se defendió asegurando que lleva "20 años" en la profesión del periodismo. "Pero diez en tu casa", zanjó la tertuliana.

"Hay muchas mujeres que concilian el trabajo con la vida personal y hay que valorar eso", sentenció Alexia cuando la mujer del torero justificó su retiro del periodismo para cuidar de sus hijos pequeños.

