La oportunidad perdida de ‘Ya es verano’ con la primera entrevista de Anna Allen en televisión

La actriz Anna Allen fue una de las protagonistas más involuntarias del cada vez más lejano 2015. Y es que entonces se descubrió que la actriz, hasta entonces secundaria en series como Cuéntame, presumía de un currículo que era incierto. Así, resultó que nunca había participado en series como The Big Bang Theory o que nunca había ido a los Óscar, tal como anunciaba en sus redes sociales, ni había sido imagen de grandes marcas.

Eso provocó que la actriz desapareciera unos años, en los que nadie lograba localizarla. Fueron Los Javis quienes volvieron a confiar en ella para la tercera temporada de Paquita Salas, y luego volvió a Cuéntame cómo pasó brevemente. Sin embargo, ella jamás habló de aquellos montajes fotográficos que la situaban en la meca del cine, o con actores con los que jamás había coincidido. Lo más parecido es un monólogo que hizo en la mencionada Paquita Salas, en el que decía cosas como “todo era mentira: las ofertas del trabajo en el extranjero, los guiones en los que trabajé”, y se lamentaba por haber dinamitado la carrera del personaje que interpretaba.

Este sábado, Ya es verano, el magacín de Telecinco, conseguía que Anna Allen se sentase por primera vez en un plató de televisión, pero la intérprete no llegó a dar muchos detalles de toda esa historia por la que se hizo tremendamente popular.

Su participación empezó con Frank Blanco simulando ser un director que quería probar a la actriz. “Me llamo Anna Allen. No sé lo que buscáis, pero he hecho de todo”, decía ella. Blanco entonces soltaba un guante: “Has hecho muchas cosas, pero te fuiste…”. “Sí, pero he vuelto, me llamas y vengo. Tú te has ido de casa y volverás. ¿Qué queréis de mí?”, preguntaba.

El programa emitió entonces un vídeo donde se repasaba la carrera de Anna, pero sin entrar en el episodio de 2015. Durante su presencia en el plató de Ya es verano, le preguntaron por cómo es la experiencia de “irse y volver”, y ella respondía, pasando de puntilla. “Muy fácil, uno es para fuera y otro para dentro”, se limitaba a contestar.

Nando Escribano, uno de los colaboradores, quiso saber cómo lo hizo para desaparecer, esos años en los que nadie sabía en dónde se encontraba, pero ella pasó palabra. “Vamos a seguir hablando de los castings”, fue su respuesta. Blanco entonces pidió que el encuentro se centrase en el presente de la actriz, y en ese sentido, explicó: “Tengo varios proyectos, y la verdad es que he tenido mucha suerte porque no es nada fácil irse de este mundo, regresar, y poder hacerlo en primera línea como he hecho yo, evidentemente, evidentemente todo tiene un trabajo y un proceso detrás”. “A veces es difícil sortear los prejuicios de los demás, esta profesión es muy complicada, pero también es cierto que aunque hay momentos complicados con menos trabajo, yo he sido bastante afortunada”, decía en otra ocasión. A pesar de esto, Anna no parecía estar del todo cómoda, y declinó participar en algunos de los juegos del programa.

Así, la actriz ha dejado escapar un programa para tocarnos la fibra sensible con su versión de aquellos años oscuros, no dando un solo titular. Y Ya es verano han perdido la oportunidad de conseguir una gran primicia, que levante sus datos. Ha sido la primera entrevista que Anna concedía en una televisión desde hace mucho tiempo, pero ha pecado de modesta. De hecho, su parón profesional se ha tratado tan de puntillas, con tanto tacto, que posiblemente muchos espectadores ni siquiera sabrían de qué estaban hablando, con esas menciones de ir y volver. Las cifras hablaron por sí solas. Ya es verano firmó este lunes una media de 778.000 espectadores, con un 9,5% de share, por debajo de la media de la cadena. Tuvo en su plató a un rostro muy codiciado, pero entre lo blanco de la entrevista, y la nula promoción previa, la audiencia no terminó de engancharse, ni a Allen ni al formato en sí.

