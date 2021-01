Y Anna Allen salió y luchó: por qué es tan importante su vuelta a 'Cuéntame'

En el segundo episodio de la temporada 21 de Cuéntame cómo pasó se producirá uno de los acontecimientos más esperados por la audiencia de la serie de TVE. Marta Altamira, el primer amor de Toni Alcántara, reaparecerá por sorpresa en la vida del joven, que no podrá ocultar su impacto ante el inesperado reencuentro.

Detrás del regreso de uno de los personajes más queridos de la serie se esconde un hecho no menos importante: la confirmación de una segunda oportunidad a Anna Allen, la actriz que interpreta a Marta y que en 2015 fue condenada al ostracismo tras descubrirse que había inventado una carrera en Hollywood.

NUEVA PROMO 🔴 ¡Vuelve Marta! Esta semana Toni se reencontrará con su primer amor quien le abrirá las puertas a un nuevo mundo 🔥#CuéntameT21 pic.twitter.com/Eveb7ONR0m — Cuéntame cómo pasó (@cuentametve) January 19, 2021

Su vuelta a Cuéntame no puede verse como si simplemente se tratara del habitual recurso de rescatar tramas antiguas en las ficciones. Es, en realidad, la reconciliación definitiva entre la actriz y el público que hace seis años la sometió al escarnio con su implacable dedo acusador.

Lo cierto es que la historia de Allen reunía todos los elementos para convertirla en foco del vilipendio público: un currículum engrosado, varios años de mentiras y burdos montajes de Photoshop que probaban su vergonzoso engaño.

Desde aquel momento, el silencio más absoluto reinó en la carrera de Anna Allen. No hubo explicaciones públicas, ni siquiera se pidieron. La actriz solo pudo permanecer inmóvil frente al paredón y recibir con estoicismo los disparos de odio hasta que la polémica se disipó y ella pudo esfumarse de la vida pública.

Anna Allen volverá a ser Marta Altamira en 'Cuéntame cómo pasó'. TVE

¿Cómo se ha dado entonces el regreso de Anna Allen a la televisión? Para responder a la pregunta resulta inevitable mencionar a Los Javis, creadores de Paquita Salas. Javier Calvo y Javier Ambrossi son responsables de gestar de forma brillante la vuelta de la actriz a los sets de rodaje.

Con el personaje de Clara Valle, representada de Paquita que tuvo que esconderse en Navarrete tras descubrirse que había inventado una trayectoria falsa para aumentar su caché, Los Javis estaban contando en realidad la historia de Anna Allen desde un nuevo punto de vista: la actriz fue una víctima de quienes manejaban su carrera (en la ficción, Paquita y Magüi).

Los espectadores de Paquita Salas asumieron esa trama secundaria sin darle importancia hasta que, en la tercera temporada, la historia de Clara Valle se convierte en el eje central de los acontecimientos cuando Belén de Lucas decide hacer una película sobre ella. En un golpe de efecto magistral, adelantado por BLUPER en exclusiva, Los Javis consiguen que sea Anna Allen quien interprete a la protagonista -es decir, al personaje inspirado en ella misma- en esa producción.

Mirando de frente al espectador, visiblemente emocionada, Allen pronunciaba un potente monólogo bajo el papel de Susana, la actriz de la película: "Todo era mentira: las ofertas de trabajo en el extranjero, los guiones en los que trabajé, todos los papeles de los que me pediste que hablara en televisión. Todos creemos lo que queremos creer y ahora he destruido mi carrera, la que tanto me costó crear", afirmaba. Y proseguía: "Ya nadie atiende el teléfono cuando llamo. Se han olvidado de que soy una buena actriz. Yo soy una buena actriz, joder. Y no sé hacer otra cosa. No puedo vivir de otra manera".

PAQUITA SALAS 👓

(Netflix)

El monólogo sincero de Anna Allen pidiendo perdón públicamente 😯☹️ pic.twitter.com/tych9nX0n0 — Essie ♀️ (@Essie106) April 9, 2020

Con este juego de espejos, Los Javis lograron utilizar la ficción para dar a conocer la complicada realidad de una actriz cuyo teléfono, a raíz de esta intervención, volvería a sonar. De hecho poco después le llamarían para realizar un pequeño cameo en Veneno. Calvo y Ambrossi son, por tanto, directamente responsables de que Cuéntame haya rescatado a Marta y de que la ficción española vuelva a contar con Anna.

Ahora, con su reaparición en la histórica serie de TVE, la actriz retoma el papel más exitoso de su carrera y vuelve al punto inicial, viviendo una emocionante segunda oportunidad en una profesión donde no siempre se dan.

De esta manera, Anna Allen deja de esconderse y comienza de nuevo a labrarse un hueco en la interpretación, cumpliendo así lo que dice en el final de su discurso en Paquita Salas: "Voy a salir, voy a luchar, voy a seguir adelante. Voy a coger todo lo que me ha pasado y a convertirlo en algo que valga la pena".