El dardo de Isa Pantoja a Omar Montes tras su última polémica: "Yo no me río"

Isa Pantoja no ha dudado en lanzarle toda una pulla al que fuera su pareja, el cantante de éxito Omar Montes, en la mañana de este jueves 11 de agosto en El Programa del verano, donde la hija de Isabel Pantoja colabora habitualmente en su sección de crónica social.

Omar Montes se convertía en noticia tras protagonizar un incidente en el centro de Madrid, con motivo de la promoción de su último lanzamiento, Si tú te vas remix. Era en la tarde del pasado miércoles, cuando el de Pan Bendito hacía un llamamiento a sus seguidores a través de las redes sociales para que acudiesen a la madrileña Plaza de Colón para conseguir una foto con él, una camiseta o una funda de móvil con el título de su nuevo tema.

Pero con lo que no contaba era que miles de personas aceptarían su invitación, colapsando la Plaza de Colón en Madrid, para ver a su artista favorito y a La Mafia del Amor, con quien interpreta su nuevo tema. La Policía tuvo que personarse en el lugar para disolver a la multitud, multando al propio Omar Montes al no tener el permiso correspondiente del Ayuntamiento de Madrid para hacer una concentración de tales dimensiones. "Ninguno esperábamos esto que ha pasado. No sé si había 6.000 personas, estaba el centro lleno y la gente estaba como loca", confesaba Montes después en sus redes sociales.

[Isa Pantoja, nueva colaboradora de 'Sálvame': "Contad conmigo para algunos días"]

Omar Montes en la Plaza de Colón, Madrid.

Un acontecimiento del que se han hecho eco el programa presentado por Patricia Pardo, y en el que Isa Pantoja no ha dudado en dar su opinión. "Yo es que hablar de personas que así de repente se saltan las normas y 'jiji, jaja'... Ese gracioso o ese ser simpático de cada vez que pasa algo... Que si el pasaporte Covid, que si lleno con un montón de gente la discoteca cuando hacían falta las mascarillas...", comentaba en referencia a otras polémicas que han salpicado al cantante.

"El decir que se te ha ido de las manos no es una excusa, me recuerda a una persona que también se le va de las manos. Yo no me río", sentenciaba ante la aprobación de sus compañeros que apoyaban la reflexión de la hermana de Kiko Rivera.

