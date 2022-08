Jesulín de Ubrique confiesa que tendrá su propia docuserie: "Me lo ha ofrecido una productora"

Al más puro estilo de Georgina Rodríguez, Tamara Falcó o la propia Rocío Carrasco, Jesulín de Ubrique ha confesado que tiene intención de crear su propia serie documental que estará disponible en alguna plataforma de streaming, todavía sin seleccionar.

No se conocen más detalles de este nuevo proyecto que el torero encara con mucha ilusión, pero promete ser de lo más revelador. "Estoy pendiente de hacer una serie documental para una plataforma. Es un recorrido por mi vida con imágenes y va a participar mucha gente, compañeros de estudios, profesionales, médicos, amigos... Me lo ha ofrecido una productora. No sabemos cuál va a ser la plataforma", anunciaba el que fuera pareja de Belén Esteban en una entrevista concedida a la revista Hola.

Pero parece que este no es el único frente que tiene abierto el andaluz, y es que asegura que también le han ofrecido escribir sus propias memorias vitales, algo que no termina de encajar con su personalidad, tal y como él mismo confirma. "Me han llamado de editoriales para escribir mis Memorias, pero creo que no soy de libros, soy mejor de los que se sientan y hablan".

Sin duda, la docuserie ocupará una gran parte de su tiempo, por ello, el marido de María José Campanario quiere estar totalmente centrado y volcado en su producción. "Ya me han dicho que lo veremos cuando esté bien y a gusto, porque se puede tardar ocho meses o un año. Hay que sacar una cosa que sea espectacular".

Jesulín de Ubrique fue uno de los concursantes de la última edición de El Desafío, el programa de retos y pruebas más famoso de Antena 3. Una experiencia que vivió muy gratamente y de la cual también ha querido hablar en la entrevista, y es que parece que su paso por el programa presentado por Roberto Leal le ha devuelto el 'gusanillo' televisivo y por ello no descarta participar en otros programas. "Después de El Desafío, me han ofrecido otros programas y los estoy valorando. Hay un proyecto de darle la vuelta al mundo", a lo que añadía que "la televisión me llama la atención y es un mundo que me divierte, y encima si me pagan, genial".

Y es que tal y como confirmó BLUPER, el buen sabor de boca que le ha dejado El Desafío podría empujar al torero a disfrutar de las playas de Honduras y atreverse con el reality más duro de Mediaset, Supervivientes, eso sí, se desconoce cuándo o si finalmente querrá participar.

