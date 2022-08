Ángel Garó, en pie de guerra contra 'Sálvame' y la 'Operación Deluxe': "Esa cadena se va a enterar"

Ángel Garó, el que fuera uno de los rostros más habituales de Mediaset hace pocos años, ha vuelto a cargar contra la cadena. Aunque no es la primera vez que lo hace, el humorista ya no puede más, y no ha dudado en criticar duramente a Sálvame y su productora, La Fábrica de la tele, por la denominada Operación Deluxe.

La polémica que salpica al programa vespertino de Telecinco y su productora saltaba el pasado mes de marzo, cuando se anunciaba la existencia de esta operación policial que intenta arrojar luz sobre un presunto delito de Descubrimiento y Revelación de Secretos a personajes públicos por parte de directivos y colaboradores de Sálvame y de la Fábrica de la Tele, la productora de dicho programa. Supuestamente, el paparazzi Gustavo González mantendría contacto estrecho con un agente de policía retirado, Ángel Jesús Fernández de Hita, que le arrojaría información confidencial sobre varios rostros conocidos.

Garó asegura en una entrevista a La Razón que él ha sido uno de los famosos investigados. "Me enteré de que me habían investigado desde la productora, a mí y a mi familia, a mis padres, y les puse una demanda, al igual que han hecho otros muchos personajes populares", confiesa. Además, añade que van a ganar "esta batalla" y que la "cadena de televisión se va a enterar".

Asimismo, explica que existe un gran "secretismo y silencio" sobre el "escándalo" en la cadena, afirmando que "esa gente no habla del tema, no les interesa, porque saldrían perdiendo por todos lados".

Pero su ataque hacia el espacio de Mediaset y su productora no termina ahí. "Ellos se lo han buscado. Es una vergüenza su forma de actuar, se merecen una sentencia ejemplarizante que sirva para evitar futuras actuaciones similares", a lo que añade que son "muchos los que lo estamos deseando. Es cuestión de justicia".

Entre otros de los 140 nombres que aparecen en el sumario de la citada investigación, destacan: Aída Nizar, Omar Montes, Kiko Rivera, Isabel Pantoja, Ivonne Reyes, David Bustamante, Paula Echevarría y su pareja Miguel Torres, Alejandra Romero Suárez, nieta de Adolfo Suárez o Matilde Solís, entre otros.

[Las claves de la 'Operación Deluxe', la trama de espionaje a famosos de la que todos hablan]

Las personas que aparecen en el sumario como aquellas que pedían al funcionario información y datos confidenciales sobre famosos son investigados hasta el momento. Entre los nombres presentes destaca el director de Sálvame, David Valldeperas. También aparecen periodistas y colaboradores del mismo espacio televisivo como el ya mencionado paparazzi, el redactor Kiko Calleja y Terelu Campos.

