Ángel Garó la lía y abandona 'La última cena': "Me han estafado con el contrato"

Ángel Garó ha estallado este jueves durante la emisión de La última cena y ha acabado abandonando el programa en directo. El humorista era uno de los comensales que debía degustar el menú elaborado por Laura Fa y Lydia Lozano, pero tras probar el segundo plato decidió marcharse, dejando tirado a todo el equipo y protagonizando uno de los momentos más tensos de la noche.

Durante una discusión entre las dos concursantes y Carmen Borrego, el actor intervenía para quejarse: "Yo he venido a divertirme, le ha costado mucho a la cadena contratarme, me han pagado muchísimo. Yo lo que no quiero es seguir la política de esta cadena donde siempre se buscan espectáculos gratuitos y del mal gusto", decía mirando a cámara, para sorpresa de todos los presentes.

La tensión ya era palpable en el ambiente y Alba Carillo trataba de poner un toque de humor: "No te hagas un Canales, eh", bromeaba refiriéndose al repaso que el bailaor dio a Sálvame tras ser despedido en directo.

Ángel Garó interrumpió una discusión para mostrar su enfado con el programa. Mediaset

Pero el exconcursante de GH VIP continuaba con su discurso mientras la dirección trataba de retomar el curso del programa: "Yo aquí no he venido a hacer este tipo de cosas y tengo mi opinión, ¿esta cadena no es tan izquierdista? Yo he venido a cenar en condiciones y no a llevarme estos disgustos. Si esto da audiencia...".

En ese momento, Paz Padilla se dirigía a Garó para recordarle que podía marcharse cuando quisiese: "Te digo una cosa, Ángel. Si no estás bien, no estás obligado a estar aquí". "Yo estoy obligado porque me pagan, si no, no estaría", espetaba. Y proseguía: "Además, te voy a decir una cosa, han incumplido el contrato, porque llevan dos años detrás de mí...".

"¡Frena ya, eh! Frena por favor, que estás como un miura", interrumpía Alba Carrillo una vez más. "No estoy como un miura, estoy dando juego al programa", contestaba él.

Cuando parecía que las aguas volvían a su cauce y Sylvia Pantoja se disponía a probar el segundo plato del menú, el micro abierto de Ángel Garó desvelaba que su tremendo enfado era real: "Me han estafado con el contrato, cariño. Ya no hay más programa después de este, que estaba firmadito...", se quejaba.

Finalmente, el malagueño abandonó su silla y acabó desapareciendo repentinamente del programa, algo que tuvo que explicar Paz Padilla tras varios minutos de incertidumbre: "Ángel ha tenido que salir, y como yo he probado todos los platos voy a votar en su nombre", se limitó a decir.

Sigue los temas que te interesan