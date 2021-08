Antena 3 alcanza a Telecinco: empate en audiencias en agosto a cinco días de finalizar el mes

Acertó de lleno Antena 3 relegando los dos últimos capítulos de la serie Benidorm al late night del jueves y programando un segundo pase de la taquillera Sin rodeos. Gracias a este cambio, la de Atresmedia consiguió remontar sus datos respecto a hace una semana, liderar el día y de paso igualar a Telecinco en el mes de agosto con un 13,1% cuando sólo faltan cinco días para que finalice el mes.

Según datos de Kantar publicados por las consultoras de audiencias, la cinta dirigida por Santiago Segura promedió un 11,4% de cuota y 997.000 espectadores. Hace una semana, la ficción de Plano a Plano sólo había conseguido un 7,4% de cuota y 781.000 espectadores.

Más tarde, Benidorm se despidió con una raquítica media de un 6,6% de cuota y 232.000 espectadores, lo que le lleva a uno de los peores datos históricos para una serie española en Antena 3 con permiso de 45 revoluciones.

La película española #SinRodeos anota 997.000 seguidores y el 11,4% de cuota en el prime time de @antena3com.



🥈El canal es 2º del ranking en su franja (22:05-00:56), tras T5.



📺Reduce en un 21,2% el dato de A3 en el día (14,5%).#Audiencias #Cine pic.twitter.com/10vzkd4nEP August 27, 2021

Mientras, La última cena lideró su franja de emisión al anotar un 13% y 841.000 espectadores con Lydia Lozano y Laura Fa como concursantes. Sin embargo, empeora los datos de hace una semana cuando Tom Brusse y Melyssa Pinto sedujeron a un 13,4% y 870.000 espectadores.

Casi 4 MILLONES de espectadores contactaron anoche con @laultimacenat5 en @telecincoes #LaÚltimaCena6 registró un 13% de share, llegó a los 841.000 espectadores y aporta más del 17% del dato de T5 en el día.



LÍDER en su franja de emisión!#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/inVzKUpWXQ — Dos30' (@Dos30TV) August 27, 2021

Por otra parte, Y si sí siguió perdiendo fuelle al anotar un 7,6% y 856.000 espectadores. Mientras, la serie 9-1-1 alcanzó un 7,1% de share y llegó a los 558.000 espectadores en Cuatro, y El Jefe Infiltrado un 4,8%, un 4,9% y un 6,3% en sus tres episodios repetidos en laSexta.

Antes, en el access prime time, Alta Tensión siguió perdiendo audiencia y anoche tuvo que conformarse con un 11,1% y 1.312.000 espectadores. Por su parte, Viaje al centro de la tele volvió a ser segunda opción con un 10,9% y 1.290.000 espectadores.

En la tarde, gran jornada para Antena 3, que consiguió liderar por encima de Telecinco gracias al máximo anual de Amar es para siempre (14.6% de cuota y 1.502.000 espectadores) y el gran dato de Tierra amarga (17,3% y 1.576.000 espectadores). La serie turca superó sin problemas a Sálvame Naranja, que cayó a un 14,7% y 1.328.000 espectadores sin el efecto Rocío Carrasco.

Las distintas ediciones de @salvameoficial en @telecincoes registraron ayer los siguientes resultados:



🍋 (11.9% de cuota y 1.262.000 espectadores)

🍊 (14.7% de cuota y 1.328.000 espectadores)

🍅 (12.4% de cuota y 1.046.000 espectadores) #Audiencias 📺📊 pic.twitter.com/2iz6bIBPTx — Barlovento Comunicación (@blvcom) August 27, 2021

Una jornada más, lo más visto del día fue la primera edición de Antena 3 Noticias que, junto a la segunda edición, fue el único programa que superó la barrera de los dos millones de espectadores con un 21,2% y 2.244.000 espectadores. Mientras, Pasapalabra fue el contenido no informativo más visto con un 23,2% y 1.958.000 espectadores.

En la TDT, Love is in the air siguió dando alegrías a Divinity al alcanzar un 4,9% de cuota y 458.000 espectadores. No fue lo más visto por muy poco, ya que la turca Elif anotó un 4,3% de cuota y 460.000 espectadores en Nova.

