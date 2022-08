Críticas a 'Todo es mentira' por dar voz a una autónoma excandidata de Vox para atacar al Gobierno

Todo es mentira ha querido conocer la opinión de los empresarios sobre las medidas de ahorro energético del Gobierno justo el día que empezaban a aplicarse, este miércoles 10 de agosto. Sin embargo, el programa de Cuatro ha generado un aluvión de críticas por elegir a una autónoma que fue candidata de Vox a la alcaldía de Sabadell para opinar sobre las nuevas normas del Ejecutivo de Sánchez.

Patricia Muñoz, a quien presentaban como dueña de una tienda de ropa y complementos en Andújar, no dudaba en afirmar que no piensa cumplir las medidas impuestas por el Gobierno para hacer frente a la crisis energética. "Lo que está haciendo el Gobierno es pasar el problema a los ciudadanos y a las empresas, es una vergüenza", espetaba.

La autónoma aseguraba que lo que tiene que hacer el Ejecutivo es utilizar las centrales nucleares y térmicas, así como "construir más". "Tenemos hidrocarburos, tenemos gas, tenemos petróleo...", decía, sorprendiendo a Marta Flich. "¿Tenemos petróleo?", preguntaba la presentadora. "Sí lo tenemos, pero no podemos utilizarlo porque Pedro Sánchez lo decidió en 2021", contestó la entrevistada. "Tiene muchas exclusivas Patricia para trabajar en el sector textil", ironizaba entonces la tertuliana Virginia Riezu.

📺 Ya es casualidad que entre los más de 3 millones de autónomos en España, Todo es Mentira elija para hablar de las medidas del gobierno a la empresaria de Andújar que fue candidata de VOX a la alcaldía de Sabadell pic.twitter.com/9QKFkk3JZZ — Julián Macías Tovar (@JulianMaciasT) August 11, 2022

Sobre el decreto que obliga a las empresas a tener el aire acondicionado a 27ºC, Muñoz aseveraba sin remilgos ante las cámaras que no está cumpliendo la normativa. "Está a 25ºC. Estamos en Andújar, es la sartén de Andalucía, hace muchísimo calor, hay días que llegamos a 50ºC y como comprenderás para mí lo principal es el bienestar tanto de mis trabajadores, como el mío, de mi familia y de mis clientes, con cual cuando la gente entre en mi tienda esté a gusto", afirmó.

Tras enzarzarse con Verónica Fumanal, Celia Villalobos intervenía para defender a la empresaria. "Esta señora es ama de casa que tiene una pequeña empresa en un pueblo, no puedes acosarla de esa forma. Ella puede pensar como quiera pensar, yo no estoy de acuerdo con algunas de las cosas que ha dicho, pero no puedes hacer como si estuvieras enfrente de un político", espetaba la exministra, obviando que Patricia Muñoz fue candidata del partido de extrema derecha a la alcaldía de Sabadell.

La militancia política de la polémica empresaria no ha pasado desapercibida para las redes, que han atacado al programa de Risto Mejide, presentado en verano por Marta Flich, por dar voz a una supuesta autónoma díscola para criticar al Gobierno.

