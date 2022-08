La surrealista conexión en directo con una vecina de Ortega Cano: "Si me cruzo con Ana María, le pego"

De nuevo, la supuesta crisis entre Ortega Cano y Ana María Aldón ha sido el tema más comentado en esta tarde de jueves 11 de agosto en Sálvame. El programa de Telecinco se ha vuelto a personar en el apartamento que el matrimonio posee en Costa Ballena (Cádiz), pero esta vez lo hacía acompañado de una de las vecinas de los protagonistas, Ana.

La invitada del programa ha estallado brutalmente contra Ana María Aldón y su marido, un testimonio cargado de descalificaciones e insultos. Desde el plató aseguraban que la vecina del matrimonio vivía en un apartamento de la misma urbanización, pudiendo así conocer información en exclusiva.

La conexión comenzaba un tanto tensa entre Adela González y la invitada del programa, ya que la presentadora no le ha consentido los descalificativos que le estaba propinando a la figura de Ana María Aldón. "Ana María es una aprovechada", comenzaba, a lo que añadía que era una "cateta". En ese momento, González le ha afeado el discurso: "Ana, le voy a pedir respeto. Insultos no. Está en su libertad de opinar, pero vamos a guardar las formas".

Posteriormente, el programa también conducido por Carlos Lozano, volvía a conectar en directo con Ana, bautizada como "la vecina traidora", algo que no le ha terminado de gustar. "No soy traidora, no te permito que me llames así", le espetaba al reportero del programa.

Pocos segundos después, seguía con su retahíla de comentarios contra la mujer del torero. "Esta se ha creído que ha cogido a Dios por los pies, pero sigue siendo la misma 'bajuna' de siempre", añadiendo que "él es un monigote a su lado desde que la conoció". "¡Qué se ha creído esta tía por estar con Ortega Cano! Que piense en lo que ha hecho antes de estar con él. No te estires tanto".

Pero sin duda, el momento que ha dejado boquiabiertos a todos los colaboradores de Sálvame ha sido tras ser preguntada sobre si alguna vez había hablado con ella directamente. "No me he cruzado con ella, porque si me llego a cruzar, a esta tía le pego yo", sentenciaba.

Cabe destacar que no es la primera vez que Ana aparece en Telecinco, ya que es madre de Virginia Labrador, modelo y colaboradora del extinto programa Mujeres y Hombres y Viceversa, a la que acompañó en varias ocasiones al plató. Labrador saltaba a la luz pública por denunciar a la delegación de Miss España, algo que les valió a ambas para acudir en varias ocasiones a los platós de Mediaset.

Ortega Cano irrumpe en directo

En mitad de la surrealista conexión en directo, Omar Suárez era advertido de la presencia de Ortega Cano cerca de donde se encontraban. Corriendo con el micrófono en mano, el reportero conseguía la intervención del torero en pleno directo: "Digo buenas tardes por decir algo, porque me parece de tan poca vergüenza que estén ustedes aquí irrumpiendo a estas horas que está la gente en sus casas, y diciendo barbaridades y buscando gente", se ha quejado el marido de Aldón. "¡No tienen vergüenza!", sentenciaba.

El torero retirado vuelve a entrar en brote. pic.twitter.com/l6ADUtLzgK — Locura (@Locura__) August 11, 2022

Sigue los temas que te interesan