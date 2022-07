El enfado de Joaquín Prat por un rótulo de 'El programa del verano': "Me parece inapropiado"

Joaquín Prat se encuentra al frente de la mesa de actualidad de El programa del verano desde el salto de Ana Terradillos hacia Cuatro al día, antiguo formato de Prat. El periodista analiza junto a Patricia Pardo la actualidad informativa cada mañana en Telecinco desde el pasado lunes 18 de julio.

Ha sido en la mañana de este viernes 22 de julio, cuando el presentador ha tenido un desencuentro con el resto de sus compañeros de programa, por el texto de uno de los rótulos del programa. Y, por si fuera poco, Patricia Pardo no dudaba en defender la postura del programa, asegurando que el rótulo era correcto.

La noticia que ha suscitado la discusión en plató tenía relación con un suceso ocurrido en Girona, concretamente en una de sus calas. "Una embarcación de recreo estaba de fiesta, algo que molestó al resto de veraneantes y la reacción de estos fue llamar a los Mossos. Lo curioso es que cuando llegaron los agentes, los denunciados les recibían con el himno de España", anunciaba uno de los periodistas del programa.

Tras la introducción, la imagen aparecía junto a dos frases que, parece, no han gustado al presentador. "Contra los Mossos... El himno de España. Participan en una fiesta ilegal en una cala y se les ocurre poner el himno para espantar a los agentes. El himno contra los Mossos".

Al finalizar la noticia, Prat no podía contener su desacuerdo con las palabras emitidas por el programa. "Creo Julio que nos equivocamos con el rótulo, con todos mis respetos hacia los compañeros. ¿El himno contra los Mossos? Pero cómo que el himno contra los Mossos...", comentaba visiblemente sorprendido e indignado.

Segundos después, Patricia Pado intervenía: "Posiblemente era la intención que tenían, los Mossos no se van a asustar ni tienen por qué sentirse ofendidos. Era su intención, ¿qué otra lectura podemos hacer, Joaquín?".

"Es que no podemos poner en el foco a los Mossos, ellos van a hacer su trabajo, son llamados porque unos bañistas están teniendo comportamiento incívico. Me da igual que los otros pongan el himno, reguetón o a Metallica. Que lo ponen para molestarles es la interpretación que hacemos nosotros", respondía el presentador de Ya es mediodía. Pero, lejos de solucionarse, los cuchillos volaban en plató. "Hombre, pero es el matiz ¿no? Es lo importante", añadía Pardo. "¿Por qué? ¿Poner el himno en Cataluña es para molestar a otra gente?", apuntaba Prat.

El que fuera presentador de Cuatro al día, insistía: "Yo no lo veo así, habrá a gente que le moleste, otra lo verá como propio y a otra le dará igual. Hay veces que creo que nos la cogemos con papel de fumar. Solo he dicho que el 'himno contra los Mossos' me parece inapropiado".

