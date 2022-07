Terelu Campos explota contra Rafa Mora en 'Sálvame': "¿Quieres irte al 'cuartito' de llorar?"

Anabel Pantoja se convertía ayer en la nueva expulsada de Supervivientes 2022, esfumándose el sueño de la sobrina de Isabel Pantoja de llegar hasta la gran final del reality de Mediaset. Los votos que recibió la 'influencer' no fueron suficientes para superar los de Nacho Palau, que ya se ha colado en la final del concurso.

Sálvame, programa en el que trabaja Anabel y que la espera con los brazos abiertos, ha querido analizar y comentar los posibles motivos de esta expulsión, barajándose las excesivas alusiones a Yulen o su continuo dramatismo como los posibles responsables. Para defender a la andaluza, que todavía no ha llegado a España, se encontraba mediante videollamada Antonio Abad, peluquero y gran amigo de la protagonista.

Pero ha sido en medio de esta tertulia cuando Rafa Mora se quejaba ante todos los televidentes de la coacción que, según él, lleva sufriendo durante los tres meses de reality a la hora de hablar y opinar sobre Anabel Pantoja. "Cuando digo aquí algo de Anabel, aquí no se puede hablar, pasa lo mismo que cuando defendía a Kiko Matamoros, que cuando lo intentaba hacer salían seis voces que no me permitían hacerlo", aseguraba el colaborador con la voz en grito.

En ese momento, Terelu Campos interrumpía al tertuliano y le preguntaba si deseaba ir "al 'cuartito' de llorar", comentario que ha provocado la risa de los presentes."¿Hay cuarto de llorar?", respondía irónicamente el implicado. "Hacemos uno cuando quieras. ¿Dices que tú no has podido hablar? ¿No hablas cada vez que te sale de las narices? Hombre, ya está bien. Tú hablas como lo hacen todos, incluso más que otros", sentenciaba Campos. "Llevamos aquí tres meses y aquí solo se ha defendido a Anabel en todo. Dime alguien que no haya hablado mal de ella que no sea yo o Kiko Hernández".

María Patiño, que se encontraba presentando el programa de La Fábrica de la tele junto a la hija de María Teresa Campos, no podía contenerse y se levantaba de su silla como presentadora para arremeter contra las palabras de su compañero. "Pero ¿a quién pretendes engañar? Mira Rafa, tu opinión es tan válida como la de los demás, pero deja de engañar porque no lo voy a consentir. Estoy harta ya", finalizaba la periodista ante un enfadado Rafa Mora, que no respondía a Patiño.

