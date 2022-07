Adrián Rodríguez: "Tengo una espinita clavada por haberme ido de Telecinco por la puerta de atrás"

Adrián Rodríguez saltó a la fama siendo adolescente gracias a su papel en la serie Los Serrano. El joven que dio vida a 'DVD' en la exitosa ficción de Telecinco iniciaba así una prometedora carrera en la pequeña pantalla a la que se sumarían otros fructíferos proyectos en la pequeña pantalla como Física o Química o El Chiringuito de Pepe.

Esa trayectoria se vio abruptamente interrumpida cuando el actor decidió participar en 2018 en Supervivientes. Su mente no resistió las exigencias del reality y tuvo que abandonar tras sólo 18 días, cayendo así a un profundo bache profesional por el que sigue intentando reinventarse.

Los sinsabores en lo profesional contrastan con el buen momento personal que actualmente vive el joven. Enamorado y prometido con la cantante y actriz porno Susy Gala, ambos muestran una constante complicidad que ahora han plasmado en un ilusionante proyecto musical conjunto: Only You es el tema que acaban de lanzar y con el que pretenden iniciar una nueva etapa. BLUPER charla con la pareja para conocer todos los detalles.

Hablamos con Adrián Rodríguez y Susy Gala en Bluper

¿Cómo estáis viviendo esta experiencia tras sacar vuestro primer single conjunto?

Susy: Pues muy contentos y muy emocionados porque es algo diferente, algo que nos gusta y uno de los trabajos que hemos hecho juntos, gracias a que a mí me gusta un estilo de música y a él otro hemos fusionado todo y este ha sido el resultado.

Adrián: Este ha sido el resultado a raíz de nuestra relación, que llevamos muy poquito tiempo, pero pero rápidamente hemos fluido musicalmente hablando, nos hemos compenetrado muy bien y hemos tenido mucha complicidad. Con mucha ilusión y muchas ganas de seguir dándole caña a la música.

¿Es complicado trabajar con tu pareja sentimental?

S.: Bueno, para mí no ha sido nada complicado, sino mucho mejor. Él ha hecho su carrera por su parte, tiene unas herramientas y yo por otro lado otras, entonces nos fusionamos, hacemos todo esto y lo impulsamos para arriba.

Habéis hablado incluso de intentar representar a España en Eurovisión.

A.: Sí, esto fue una pregunta que nos hicieron y la verdad es que ahora tenemos este producto que acabamos de lanzar y todas las puertas están totalmente abiertas. Estamos trabajando en crear un espectáculo, un show en directo para para darle más cara y ojos a este producto y que la gente vea lo que somos capaces de hacer. Aparte de trabajar en el segundo single, estamos trabajando en crear un concepto visual muy chulo que podemos llevar a Eurovisión perfectamente.

Susy y Adrián se muestran dispuestos a representar a España en Eurovisión. José Verdugo

El año pasado Chanel tuvo que hacer frente a muchísimas críticas tras ganar el Benidorm Fest, ¿estáis preparados para vivir algo así?

S.: Al final es algo que ambos hemos tenido ya por nuestras carreras, todo el mundo puede opinar y hay gente a la que le gustará y gente a la que no.

Susy, tú estarás acostumbrada a las críticas por exhibir tu cuerpo, que es algo que también vivió Chanel.

S.: Sí, totalmente. De hecho es que pienso que en la época que vivimos debería de estar todo más normalizado. Al igual que un hombre puede salir en topless, una mujer también debería. Habría que cambiar un poco la imagen que tiene la gente de que si estás desnuda o estás en bikini te estás exhibiendo.

A.: Críticas siempre va a haber y la gente siempre va a hablar. Es complicado mantener contento a todo el mundo y yo creo que lo esencial de todo esto y de un producto musical como es este, es que seamos nosotros mismos. Nosotros no nos ocultamos de nada, sabemos de dónde venimos cada uno y a partir de ahí, pues adelante.

Más allá de este proyecto. ¿Os gustaría hacer otras cosas juntos fuera de la música, como participar en un reality?

S.: ¿Por qué no? Sí, claro, porque nos lo podríamos pasar bien.

A.: Nos lo podíamos pasar bien y sobre todo la gente se lo podría pasar muy bien. Se reirían mucho. Realmente hace muy poquito que nos conocemos, tampoco me hace falta más tiempo para saber que es la mujer de mi vida, pero sí que nos gustaría ir a algún reality juntos. Creo que no abandonaría nunca con ella.

La pareja asegua que participaría en un reality. José Verdugo

¿Tienes una espinita clavada con 'Supervivientes'?

A.: Sí, sí la tengo, porque realmente yo siempre he trabajado para Telecinco y he hecho muchas cosas con ellos y tengo esa espinita clavada de haberme ido por la puerta de atrás. Después de haber hecho series tan importantes como 'Los Serrano' o 'El Chiringuito de Pepe', me gustaría volver y hacer algo importante, sobre todo ahora que estoy en un momento mejor de mi vida.

¿Crees que tu paso por 'Supervivientes' influyó en tu bache profesional posterior?

A.: Sí, totalmente. Yo creo que me pilló en un momento en el que yo no estaba al 100% y yo iba con unas ganas y con una ilusión que al final ahí te ves en la situación de que estás sin comida, sin tus hábitos reales de lo que es tu vida. La cabeza el hombre me jugó malas pasadas en ese momento y tuve que abandonar, pero bueno, eso es el pasado. Yo ya me he perdonado, que al final la peor batalla es cuando eres tú mismo el que te comes la cabeza.

El actor asegura que su paso por 'Supervivientes' le perjudicó en su carrera. José Verdugo

¿Cómo es tu relación con tus compañeros de 'Los Serrano'?

A.: La verdad es que es muy buena. Con Víctor, que es como mi hermano, sigo hablando siempre. Cada uno tiene que hacer su vida y sus cosas, pero siempre nos enviamos mensajitos y ahora que estamos aquí de promo por Madrid nos veremos.

¿Participarías en un reencuentro de 'Los Serrano', como hiciste en 'Física o Química'?

A.: Sí, claro. Si los tatuajes me lo permiten, claro.

¿Crees que ha influido mucho el tema de los tatuajes en tu carrera?

A.: Sí, claro. Eso te marca. Pero es lo que yo digo siempre: me gusta ser actor, me gusta ser cantante, pero también quiero ser yo mismo. Eso en el mundo de la interpretación es muy difícil. Creo que mi rebeldía a veces me juega malas pasadas, pero todo es por algo. Ahora me siento a gusto con mi imagen y conmigo mismo.

Susy, tú has trabajado como actriz en cine porno. ¿Darías el salto a la ficción para trabajar en televisión o cine?

S.: Sí, me encantaría. Para mí sería una experiencia nueva y estoy abierta a cualquier oportunidad.

Y tú, Adrián, ¿darías el salto al cine porno?

A.: Un poco sí que lo he dado abriéndome Onlyfans, que sí que hay un contenido un poco más explícito que no tengo ningún reparo de decir que hacemos juntos. O sea que al final es cuestión de adaptarse, renovarse y adaptarse a lo que es la situación. Y estamos muy felices y muy contentos.

