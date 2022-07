Anabel Pantoja y el favoritismo de 'Supervivientes' en su semana más complicada

Anabel Pantoja lucha esta semana por librarse de la expulsión en Supervivientes y así poder convertirse en finalista del concurso. La sobrina de Isabel Pantoja se batirá en duelo con Nacho Palau, quien ya se ha salvado en cinco ocasiones de la eliminación, mientras que los dos principales aliados de Anabel, Ana Luque y Yulen Pereira, han sido expulsados de forma consecutiva. La situación, por tanto, no parece muy halagüeña para la colaboradora de Sálvame esta semana, pero lo cierto es que el reality le está allanando el terreno para conseguir su objetivo de colarse en la final.

En su semana más complicada, la concursante ha podido disfrutar de la visita de Ana Luque y de su íntimo amigo Juan, quienes le han dado fuerzas para continuar en la aventura justo cuando la superviviente mostraba su mayor bajón anímico.

Lo cierto es que el paso de Anabel Pantoja por Honduras, aunque no haya sido un camino de rosas, ha tenido varios elementos a favor de la participante.

El primer gesto de generosidad hacia la influencer fue el hecho mismo de contar con ella para Supervivientes 2022. Cabe recordar que Anabel ya formó parte del casting del concurso en la edición de 2014, cuando apenas resistió dos semanas y decidió abandonar voluntariamente la competición. A pesar de ello, el formato producido por Bulldog TV decidía volver a convocarla este año, no como fantasma del pasado o invitada puntual en la isla, sino como concursante de pleno derecho.

Casualmente, la colaboradora de Sálvame coincidiría en los Cayos Cochinos con un desconocido deportista que guarda un llamativo parecido con Omar Sánchez, expareja de la sobrina de la tonadillera. Así, Anabel ha tenido protagonismo desde los primeros días en Honduras con las especulaciones sobre un posible affaire que, finalmente, acabó materializándose.

Son muchas las voces que aseguran que, de no ser por su romance con el esgrimista, la influencer habría tenido un paso mucho más discreto por el reality. De hecho, su faceta como superviviente no ha dejado grandes hitos para el recuerdo, ya que sólo consiguió ser líder en la primera semana y no ha destacado por sus habilidades en las pruebas o en tareas fundamentales como la pesca.

Al viento a favor en Honduras se une también el gran apoyo que la concursante ha tenido en España. Anabel ha contado con una plataforma tan importante como Sálvame respaldándola, además de la legión de seguidores con la que cuenta en redes sociales. Por si esto fuera poco, Belén Esteban ha decidido reaparecer justo en la semana que más peligro corre el concurso de su amiga para hacer campaña a su favor en el Deluxe: "Puede haber sido dramática y llorona, pero lo ha dado todo. Lo único que se le puede echar en cara es que ha pescado solo un pez", dijo la de Paracuellos.

Sea como fuere, parece innegable que Anabel Pantoja ha disfrutado de varios elementos a favor que han hecho más llevadero su concurso y que la han impulsado a llegar a las puertas de la final sin destacar como superviviente, una situación que no es nueva en el formato y que prácticamente en cada edición despierta la indignación de la audiencia.

