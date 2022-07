Jorge Javier Vázquez pide perdón públicamente a Pablo Iglesias: "Siento bochorno"

Jorge Javier Vázquez, uno de los presentadores estrella de Mediaset España, nunca ha escondido su opinión acerca de los acontecimientos políticos que suceden en nuestro país, e incluso criticar duramente a algunas de las figuras políticas más relevantes.

Hace escasos días, el conductor de Sálvame protagonizaba un viral rifirrafe en Twitter con el Partido Popular de la Comunidad de Madrid. Todo comenzaba cuando el catalán lanzaba un irónico tuit a Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid: "Para Isabel Díaz Ayuso. Gano más de 100.000 euros al año. ¿Me daría usted una beca para zumba? Me aburro mucho y lo estoy pasando muy mal".

Pero esta no ha sido la única figura política de la que ha hablado en las últimas semanas. El presentador escribía su blog semanal para la revista Lecturas sobre la figura mediática del que fuera vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, un revelador texto en el que le pedía "disculpas" a título personal por "lo que ha aguantado" en su paso por los debates televisivos.

"Echando la vista atrás y recuperando tertulias antiguas no entiendo cómo Pablo Iglesias y demás compañeros (Monedero, Errejón, Bescansa) fueron capaces de aguantar con tanto estoicismo los manipulados ataques de asquerosos tertulianos", comenzaba el de Badalona.

"Siento bastante bochorno con el asunto. Yo, yo mismo, el rey de la telebasura, que es como me llaman. Pues si con todo lo que he visto siento bochorno, imaginad qué sensación de asco me produce que esta historia no haya vuelto boca bajo el país", añadía en su manifiesto. Además, revelaba que, lo que le han hecho a Iglesias e Irene Montero es para "volverse loco", al "enfrentarse día tras día a noticias falsas con el fin de eliminarlo del tablero político".

"He escuchado pocos perdones públicos a Pablo Iglesias. Se le debe, incluso, como sociedad. Por si te sirve, aquí va el mío", finalizaba el presentador de Supervivientes. Asimismo, ha querido dedicarle unas palabras a los formatos televisivos dedicados al debate político, los que asegura estar convirtiéndose en "enfermos terminales".

"Llevan buscándoselo desde hace algunos años, pero tal y como están planteados en la actualidad, no son sostenibles. Un presentador, dos tertulianos de derechas y dos progresistas y venga a enzarzarse. Poco criterio, poco análisis, poco debate y mucha mentira. Mucha trampa, mucha manipulación. Los que mejor la ejercen son los de la ultraderecha", sentenciaba.

