Orestes vuelve a hacer historia en 'Pasapalabra': acumula 200 programas ininterrumpidos

Orestes Barbero se ha convertido en una de las estrellas de Pasapalabra. Además de su impresionante conocimiento, el joven de 25 años ha conseguido conquistar a la audiencia gracias a su naturalidad, cercanía y bondad. Volvió a la televisión tras la repentina desaparición del programa de Mediaset España, después de que el Tribunal Supremo ordenara el cese inmediato de la emisión y producción de Pasapalabra tras una demanda de la productora británica ITV, propietaria original de los derechos del formato.

Tras esta decisión, los concursantes tuvieron que parar su participación, dejando a Orestes y también a Rafa Castaño sin la posibilidad de ganar el bote, que ya alcanzaba 1.024.000 euros, por aquel entonces el séptimo más alto de la historia.

No obstante, a pesar de que las bases del programa dicen que la cadena no tiene obligación de repartir los premios si el programa no se emite en televisión, Telecinco decidió pagar a ambos concursantes las cantidades que se embolsaron en los diez programas que se quedaron sin emitir. Orestes sumó 6.000 euros más a los 68.400 euros que ya tenía ganados por sus 119 programas para hacer un total de 74.400 euros; mientras que Castaño sumó la misma cantidad a los 25.800 euros que llevaba ganados tras 41 programas (31.800 euros).

Finalmente, el formato pasó a la parrilla de Antena 3, siendo el pasado mes de octubre cuando el burgalés recuperó su silla en el programa, volviendo a brindar a la audiencia auténticos momentazos gracias a su conocimiento y amabilidad a la hora de hacer televisión.

Esta noche de jueves, Orestes volverá a hacer historia en Pasapalabra, y es que se convierte en el segundo concursante bicentenario del programa de Atresmedia. Sumará un total de 200 programas, algo solo superado por otro de los mayores concursantes de la historia del formato, Pablo Díaz, que cuenta con 260 entregas. Cabe destacar que, a nivel internacional, solo hay dos concursantes que hayan logrado mantenerse de forma continua en el programa (durante la misma etapa) tantos programas seguidos; Orestes Barbero y Pablo Díaz. El top 3 de concursantes con más programas quedaría de la siguiente forma: Pablo Díaz, con 260; Orestes Barbero, con 199 (más la de este jueves) y Fran González, con 168.

De hecho, Orestes también acumula el título de concursante más joven en lograr una plaza entre los participantes que han realizado 100 programas del tirón, ya que llegó al centenar con tal solo 22 años. Cada día, el filólogo hispánico lucha por un bote de más de 1.300.000 euros.

