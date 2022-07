La emotiva despedida de Ana Terradillos de Telecinco: "Ha sido un verdadero honor"

En la tarde de este pasado jueves, Mediaset España confirmaba el salto de Ana Terradillos a Cuatro al día, la presentadora sustituía a Joaquín Prat, tras convertirse en el nuevo presentador de Ya es mediodía, como consecuencia del fichaje de Sonsoles Ónega por Atresmedia Televisión.

Actualmente, Ana Terradillos conducía El programa del verano, la versión veraniega de El Programa de Ana Rosa, pero la mañana de este viernes 15 de julio ha sido la última en la que los televidentes de Telecinco han visto a la periodista en la cadena y al frente de este formato. La reestructuración de la plantilla de Mediaset ha terminado y, a diferencia de Sonsoles, que no tuvo la oportunidad de despedirse de los televidentes, Ana Terradillos ha querido lanzar un emotivo mensaje a toda su audiencia.

Durante una conexión con Patricia Pardo que, junto a Joaquín Prat serán los que tomen el relevo a Terradillos en El programa del verano, le aseguraba entre risas que le tenía que "contar cosas" y que la llamaría "en privado". Aunque la audiencia ya conociera los hechos novedosos. "Toda la mierda del mundo, pero no lo necesitas porque eres una profesional como la copa de un pino", comenaba Pardo sobre Terradillos.

[Mediaset sigue moviendo sillas: Joaquín Prat no continuará al frente de 'Cuatro al día']

Tras la videollamada con Patricia, Terradillos comenzaba su despedida. "Le he pedido treinta segundos a Joaquín, porque los necesito. Señores, hasta aquí hemos llegado. Ha sido un verdadero honor ocupar esta silla, la silla de la reina de las mañanas. Gracias Ana, gracias Chelo, gracias Unicorn y gracias Mediaset por habernos dejado desempeñar a todos este proyecto. Pero sobre todo gracias a todo el equipo, que me ha acogido como una más, Óscar de la Fuente, Sara la subdirectora, Miguel el regidor, al que amo. En fin, todos mis compañeros, a todos los que me han ayudado y me lo han hecho facilísimo. Por supuesto, gracias a ustedes. Me van a seguir viendo, en otro sitio, en Cuatro", sentenciaba mientras daba paso a Prat.

"En Cuatro no, en Cuatro al día", apuntaba entre risas Joaquín, que ya se encontraba en pantalla. "Espero que Cuatro al día te de tantas satisfacciones como las que me ha dado a mí. Espero que disfrutes de esta nueva etapa, tanto como la he disfrutado yo. No me cabe duda de que Cuatro al día se queda en las mejores manos, Anita", aseguraba el presentador a su compañera.

Ambos comenzarán en sus nuevos puestos de trabajo el próximo lunes 18 de julio, ya que hasta ahora, Patricia Pardo se encontraba en su periodo de descanso y Marc Calderó está siendo el encargado de presentar Ya es mediodía.

El triunfo es algo que siempre irá contigo, @AnaTerradillos. Muchísima suerte en tu nuevo reto ♥️. A por él 🍀🤞🏼. pic.twitter.com/1WH9dBL58F — Diego 🍉 (@diegobferrandez) July 15, 2022

