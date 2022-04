'Sálvame' se inventa una carta de Mila Ximénez para homenajearla en el aniversario del programa

Sálvame celebraba esta semana sus 13 años en emisión, y de una 'cabina del tiempo' han ido saliendo algunos de los rostros míticos del programa como Pipi Estrada o Aramís Fuster para recordar sus mejores momentos en Telecinco.

En la tarde de este jueves quisieron además recordar a su compañera Mila Ximénez, que fallecía el pasado año. Para ello, Terelu Campos (presentadora de Sálvame Naranja) leyó entre lágrimas y, con la voz entrecortada, una carta de despedida de Mila que encontraban en esa especie de 'cabina del tiempo'. Unas palabras que la fallecida colaboradora escribía a sus compañeros de estudio antes de su marcha.

Sin embargo, según recoge la web de Telecinco, esta cartaes inventada ya que en realidad es lo que la colaboradora "hubiera escrito". De hecho, hay un momento en el que le dice a María Patiño que “aquí arriba he encontrado a una persona que me ha preguntado por ti”.

Así comenzaba: "Esta carta llega desde el pasado. Me he retirado un momento junto al puesto de dirección del programa para que vosotros sigáis discutiendo en el plató por no sé muy bien qué. Al terminar esta nota, la meteré en un sobre y la recibiréis cuando yo por desgracia ya no esté aquí".

"Es el primer aniversario sin ella", se podía leer en el plató mientras las palabras que salían de la boca de Terelu, provocaban las lágrimas de todos los colaboradores del plató. Unas líneas en las que Mila se despide del programa en el que ha trabajado durante muchos años, y donde recuerda lo feliz que ha sido junto a sus compañeros, a los que les dedica también unas palabras.

"Jorge, tus consejos siempre han sido de vital importancia para mí, hasta los retoques que me hacía. Tú siempre recuerdas que el cansancio es normal en los procesos de la vida, y que el dolor y los recuerdos aparecen más a menudo en tus cuartos oscuros de fragilidad. Qué suerte tenerte conmigo en estos momentos de oscuridad", narraba Terelu en palabras de Ximénez. También nombraba a Kiko Hernández, al que considera su apoyo más fuerte en el programa y un gran amigo, o a María Patiño que no podía controlar las abundantes lágrimas que salían de sus ojos.

El bonito homenaje que le ha hecho el programa a Mila Ximénez 🥺❤️ #yoveosalvame pic.twitter.com/wnY2ei41bw — GOSSIP BOY (@JuanjoCotilla) April 28, 2022

Pero el homenaje no se quedó ahí, y también emitieron un emotivo vídeo en su honor, donde se podían ver algunos de los mejores momentos de Mila en Telecinco. De esta forma, un trocito de ella ha estado en el plató que lleva su nombre, en estos días de celebración.

Mila Ximénez es historia de la televisión #yoveosalvame pic.twitter.com/DFqYtVuSgC — GOSSIP BOY (@JuanjoCotilla) April 28, 2022

