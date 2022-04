Sofia Cristo, tajante con Nagore Robles: “Cuando entré en desintoxicación, empezó con otra persona”

La dj y exconcursante de Secret Story fue una de las invitadas anoche de Viernes Deluxe. Sofia Cristo no solo habló sobre sus últimos retoques estéticos, también habló y mucho sobre su exnovia más mediática, la colaboradora de televisión y presentadora de Baila conmigo Nagore Robles.

Cristo se abrió en canal, habló como jamás lo había hecho sobre la también ex de Sandra Barneda y dejó entrever que no todo fue un camino de rosas en su relación con Nagore. Sin embargo, la confesión que más impacto a la audiencia no tardó en salir: “Cuando yo entré en el centro de desintoxicación ella empezó con otra persona, rehízo su vida pese a que nosotras habíamos retomado lo nuestro”.

Sofía Cristo, que siempre ha hablado sin tapujos sobre sus problemas pasados con las drogas y que le llevaron a pedir ayuda profesional para superar dichas adicciones, fue clara y habló abiertamente sobre Nagore. Desdibujando una imagen que el espectador tenía sobre la vasca: “Ella y yo estábamos juntas, lo retomamos sin que lo supierais la prensa, lo hicimos aunque no saliera a la luz pero a la vez ella empezó con otra persona mientras seguía viniendo a televisión a hablar de mí”.

“Me da vergüenza ajena”

Este pasado viernes en Viernes Deluxe, la imagen de Nagore quedó en entredicho. Cristo dejó claro que no solo sus adicciones habían sido las culpables de que la relación con ésta no hubiera ido a más, “Las dos estábamos en un momento de muchísima fiesta y de muchísima locura, las dos, no solamente yo, las dos, y se nos fue muchísimo de las manos (…) Ella después entró en un reality y en ese momento a mí se me fue muchísimo más de las manos, cuando ella salió no encontró en mí lo que esperaba ni yo tampoco supe manejar la situación (…) La relación fue muriendo por el consumo y por el desamor”.

En otro de los aspectos dónde la hija de Bárbara Rey y Ángel Cristo se sintió dolida fue al hablar sobre la diferencia pública con la que Robles ha tratado la relación con Sandra Barneda y con ella. Al ver unas imágenes de Nagore llorando tras su ruptura con la presentadora de La isla de las tentaciones, Cristo fue clara: “Me da vergüenza ajena (…) A ella siempre le ha gustado mucho hablar de sus parejas en televisión, bueno, de todas menos de Sandra Barneda porque a ella hay que respetarla más”.

