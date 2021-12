Sofía Cristo desmiente su recaída y acusa a los medios de manipular sus palabras en 'Viva la vida'

Sofía Cristo ha despertado un gran revuelo mediático y en redes sociales tras unas confusas palabras en Viva la vida que se han interpretado como una posible recaída en sus adicciones y que ahora la DJ ha tenido que desmentir.

La hija de Ángel Cristo y Bárbara Rey repasó este fin de semana en el programa de Emma García su paso por Secret Story y el momento personal y profesional que está viviendo. "Ahora estoy en un buen momento profesional, pero he de decir que he estado en un momento de catarsis absoluta y me ha costado volver a remontar", confesó.

Fue precisamente su análisis de su polémica expulsión del reality de Telecinco lo que ha generado numerosos titulares. "La salida del programa fue muy dura para mí porque fue abrir un melón muy complicado", comenzó diciendo. Del mismo modo, aseguró haberse arrepentido de "abrirse tanto", unas palabras que pueden estar referidas a la confesión que hizo de que de pequeña sufrió abusos sexuales por parte de una persona cercana a la familia. "No sé hacer televisión, me estoy dando cuenta", reflexionaba.

Pero la frase que originaría la polémica en la que se ha visto envuelta sería la siguiente: "A los cuatro días de estar ahí me activo, ya empiezo yo a no estar bien pensando que yo estaba bien. No hay que olvidar que yo entro en una época en la que estoy en activo, que yo no estoy bien".

Emma García no terminaba de comprender lo que la invitada de Viva la vida quería transmitir, y Sofía intentaba aclararlo: "Cuando entro en la casa era una época en la que yo consumía". Sus palabras dejaron perplejos a todos los colaboradores. “En tres semanas ahí a mí me ha explotado la cabeza. Menos mal que me echaron”, concluía.

Sobre las declaraciones de Sofia Cristo ayer en Viva la vida.... O yo estoy loca, o dice literalmente “entro en una época en la que yo consumía”. Igual se expresó mal, pero lo dijo tal cual lo rescata 20 Minutos pic.twitter.com/TWSpURaLfR — S ✨ (@shiny2punto0) December 6, 2021

Sin embargo, ahora la DJ desmiente que recayera antes de entrar en la casa de Guadalix y acusa a los medios de tergiversar sus palabras. "Lo que han hecho es un atentado contra mi persona, una falacia absoluta", ha aseverado en un directo en su perfil de Instagram.

"Llevo 8 años y 7 meses sin ninguna recaída, tengo cómo demostrarlo porque antes de entrar en la casa me hacen analíticas de todo tipo y doy negativo en todo", explica la hija de Bárbara Rey.

"No voy a permitir que me calumnien y que hagan daño a mi familia. (...) Yo ayudo a muchas personas a salir de las drogas, no voy a permitir que nadie pueda pensar que yo he recaído", concluye Sofía. No obstante, el fragmento en el que asegura que cuando entró en el reality "consumía" se puede ver en Mitele y circula por las redes sociales, pero la joven no ha explicado aún qué quiso decir.

