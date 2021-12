Belén Esteban se va del plató tras discutir sobre el consumo de drogas con Kiko Matamoros

Este domingo Planeta Calleja dedicó su entrega a Kiko Rivera, y el DJ dijo a Jesús Calleja que en el pasado tuvo problemas de drogas y señaló como responsable parcial de esas adicciones a su madre, la tonadillera Isabel Pantoja. “Probablemente gran parte de que tu hijo sea así sea culpa tuya, porque no has estado conmigo todo el tiempo que deberías de haber estado. No le echo las culpas a ella, ni mucho menos, pero ella también tiene su parte de culpa. Es la labor de un padre saber por dónde va su hijo. Quizás, si hubiese estado más atenta yo no hubiese caído”, dijo el que fuese concursante de Supervivientes.

Este lunes Sálvame recogía algunos fragmentos de este programa, y Belén Esteban quiso ponerse de parte de la tonadillera. “Aquí por narices hay que echar la culpa a la Pantoja de que también su hijo esté en la droga. Aquí los que hemos estado en la droga ha sido porque nos ha dado la gana”, defendía, añadiendo de que los padres no tienen la culpa de cómo salen los hijos. “El que quiere salir de la droga, sale, otros pobres no pueden y acaban como acaban. Pues claro que Isabel Pantoja lo sabría, pero no era la culpable, aquí el responsable de lo que hacía es él”, insistía.

Ahí Kiko Matamoros, que este año habló de su adicción a la cocaína desde que era adolescente, se enfrentó a su compañera. “Es una barbaridad que digas que el que cae en la droga es porque quiere porque no es verdad, influyen infinidad de factores, genéticos, familiares, sociales, medioambientales, vitales...”, decía Matamoros, mientras Belén se enfadaba y salía muy alterada del plató.

Matamoros acusó a Belén Esteban de dar “un discurso contrario a la ciencia”. “Y a las experiencias de las personas, que lo sabes todo”, le respondía ella. Kiko insistía en que para defender a la tonadillera “no hay que tirar por tierra al conocimiento”. Belén Esteban entonces volvía a estallar. “Contigo no se puede, me pregunto qué hace Kiko Matamoros trabajando en Sálvame, tienes la pared de tu casa llena de títulos y no tienes ni carrera universitaria”.

Belén Esteban arremete contra Kiko Matamoros con una defensa fatal a Makoke

Vía: Telecinco pic.twitter.com/AcRj7gb4W9 — Espectaculos España (@EsEspectaculos) December 6, 2021

Sigue los temas que te interesan