Sofía Cristo inspira a Víctor Sandoval en ‘Sálvame’: “Mi primo abusó de mí con 5 años”

Esta semana, Sofía Cristo conmovió a la audiencia al narrar en Secret Story: La casa de los secretos un desgarrador episodio de su pasado. Con solo 5 años, una persona cuya identidad no quiso desvelar (pero que aclaró que no era su padre) abusó de ella, en la casa en la que vivía en La Moraleja. “Nunca se lo he contado a mi madre ni a mi hermano porque es una persona muy allegada a nosotros. Nunca he querido contarlo”, dijo entonces la DJ.

Su testimonio ha inspirado a otras personas para denunciar los abusos sexuales que sufrieron en su infancia. Como Víctor Sandoval, que explicó este viernes en Sálvame que su primo abusó de él cuando tenía cinco años. “No era un abuso, era un juego y yo así lo conté”, narró el periodista y cantante.

Según su testimonio, sus padres se dan cuenta cuando el propio Víctor le propuso “jugar” a lo mismo a otro de sus primos. “Cuando le digo sácate el pito es cuando él se va corriendo a mi tía y le dice lo que pasa y se lo cuenta a mi madre”, explicó. El primo que abusaba de él era 9 años maor, y siempre le pedía que no le dijese a nadie a lo que jugaban. “El problema que me trajo es que yo lo quise imitar con mis compañeros de colegio porque para mí era un juego”, explicó Sandoval.

Bárbara Rey, invitada a ‘Sábado Deluxe’

Los abusos que narró Sofía Cristo volverán a comentarse esta noche en Sábado Deluxe. El programa contará con la visita de la actriz Bárbara Rey, madre de Sofía, quien rompió a llorar en el plató al descubrir la historia al mismo tiempo que el resto de la audiencia.

La vedette romperá su silencio y dará su opinión sobre la confesión de la joven, explicando cómo se siente en estos momentos tras conocer aquellos hechos que sucedieron hace 33 años.

