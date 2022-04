El censurable comentario de Ortega Cano sobre la salud mental de su mujer en 'Viva la vida'

José Ortega Cano ha sorprendido a la audiencia este domingo al intervenir en Viva la vida para cerrar filas en torno a su mujer, Ana María Aldón. Tras la polémica exclusiva que muchos vieron como el jaque mate al matrimonio Ortega-Aldón, el torero ha querido posicionarse junto a su pareja.

"Yo estoy muy tocado, muy afectado, soy fuerte, intento ser fuerte, pero llega un momento en el que ya no tengo fuerza para luchar ante tanta historia (…) Yo lo único que he hecho en mi vida es portarme bien con todo el mundo, pero cuando no es una cosa es otra", confesaba el diestro al inicio de su conversación con Emma García.

Pese a que la diseñadora reconoció previamente en el programa que a su marido no le habían sentado bien los titulares de su entrevista, el torero ha defendido públicamente a su mujer. "Yo cuando inicié la relación con Ana María decidí que eso era para siempre, y encima con un niño que es clavado a mí de los pies a la cabeza, no he dudado nunca que el niño pudiera no ser mío, desde el momento en el que nació que lo cogí en mis brazos y vi que era un Ortega".

"Estoy posicionado a su lado, eso está más que claro, porque es una mujer que tiene unos valores importantes", prosiguió el matador, pero en pleno intento de defensa pública de su esposa, Ortega Cano hizo un comentario sobre la salud mental de Aldón que pasó desapercibido en plató por los aplausos del público y que las redes han rescatado para censurar la actitud del matador.

"Yo sé que ella tiene problemas que debe atender de su salud. Ella tiene que tomarse unos medicamentos que lleva tiempo sin tomarse", dijo el viudo de Rocío Jurado para justificar que su mujer haya dicho ante las cámaras que se siente sola y desatendida en su matrimonio.

“Ella tiene que tomarse unos medicamentos que lleva tiempo sin tomárselos”. Ortega Cano en #VivaLaVida496.



Estos comentarios, que suelen coincidir con glosas machistas, atentan gravemente contra la salud mental. La televisión tiene un papel fundamental para frenarlo y mejorar. pic.twitter.com/I7Jo7zILZZ — El Chico Comenta (@ElChicoComenta) April 3, 2022

Finalmente, el torero culpó a los medios, más concretamente a Telecinco, del sufrimiento al que se está enfrentando. "Parece ser que a Telecinco le gusta mucho crear polémica, deberíais dejarme un poco tranquilo porque a mí me gusta el buen rollo y la armonía pero también me puedo cansar y no quiero llegar a ese extremo".

Este comentario, a diferencia del otro, sí hizo reaccionar a Emma García, que espetó lo siguiente: "Yo te entiendo, Ortega, pero este tema no lo ha sacado Telecinco, en esta historia tú eres la víctima, pero en esta historia quien ha hablado es tu mujer, ahora tu sobrino y el otro día tu hermana Conchi".

Acompañadme en esta triste historia



Ortega Cano en Viva la Vida:“parece ser que a Telecinco le gusta mucho la polémica de Ortega Cano porque da mucho dinero”



Emma:“ha hablado Ana María, tu sobrino nieto, tu hermana y tu hija trabaja aquí”



OC:“quizás tengo yo algo de culpa” 🤣 pic.twitter.com/joVaK7aMf6 — Señor del antifaz🔻🏳️‍🌈 (@MenervaPiquero) April 3, 2022

