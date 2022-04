Emma García, enfadada con Ana María Aldón: “No aguanta todo el programa y luego da una exclusiva”

Ana María Aldón se ha convertido, en estos momentos, en un personaje imprescindible del universo de Telecinco. La que fuese concursante de Supervivientes y que actualmente colabora en Viva la vida ha ido dando en las últimas semanas muchas pinceladas sobre su vida matrimonial con Ortega Cano, y el pasado miércoles sorprendió a todos al dar una entrevista muy sincera en la revista Lecturas donde habla de su relación sentimental y de su familia política.

Este sábado tocaba hacer un repaso de la misma en Viva la vida, y ahí la presentadora Emma García no ha podido callarse su impresión. “Estoy sorprendida que no aguante todo el programa y luego haga una exclusiva”, dijo, en referencias a algunas salidas de Aldón del programa, como la que protagonizó el sábado 12 de marzo, o la pasada semana, sin ir más lejos. “Me extrañó que aquí haya estado muy cohibida por respeto a su marido y que luego los titulares sean tan contundentes”, añadía Emma.

La comunicadora vasca explicó que no está dolida por el hecho de la entrevista en sí, que es algo que le parece “muy bien”. “Ana ha sabido hasta dónde llegar, cuándo y de qué manera, ha sido muy libre aquí”, aseguraba. “Lo que nos ha extrañado es que aquí ha sido muy pudorosa, y nosotros con ella, y luego en los titulares no lo ha sido. Me ha impactado que dijera que se ha sentido menospreciada por su marido”, añadía Emma García.

Otra de las colaboradoras de Viva la vida, Terelu Campos, se sumó a las críticas de Emma, y contó que Ana María Aldón no avisó a la dirección del programa de la entrevista que iba a conceder, y Raquel Bollo consideró que no era “el momento”. Isabel Rábado, también periodista del espacio de los fines de semana, puntualizó: “Ella comparte más cosas con nosotros de las que hacemos públicas. Cuando vi la portada me sentí como si hubiera sufrido un desengaño por haber pisado el freno con ella”.

El reproche que realizó Emma García a Ana María es similar al tirón de orejas que Joaquín Prat a Rocío Flores por abrirse más con la prensa que con su propio programa en lo relativo a su ruptura o no con Manuel Bedmar. En la jornada del 8 de marzo El programa de Ana Rosa emitió unas imágenes de la joven con Javier Terrón, en las que Flores se manifestaba sobre la relación entre ambos: “Somos compañeros, tenemos una persona en común y el tiempo dirá”. Unas declaraciones que chocaban con su actitud en el plató, pues días antes decía que había líneas que no iba a cruzar y que no hablaría de su relación ni de sus intimidades. “Rocío se sentó aquí, yo le pregunté y no contestó a nada, cero patatero, y ahora hay imágenes”, lamentó Prat, añadiendo que podría haber dado alguna respuesta esquiva o alguna pincelada respecto a sus sentimientos, en lugar de callar y luego atender a otros medios.

