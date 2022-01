Belén Esteban ya piensa en su salida de ‘Sálvame’: “El día que me vaya será definitivamente”

Noticias relacionadas Paz Padilla abandona 'Sálvame' después de que Belén Esteban la acuse de no creer en la vacuna

Bárbara Rey fue una de las protagonistas del último Sábado Deluxe, pero no fue la única. Y es que Belén Esteban también tuvo su espacio en el programa nocturno de Telecinco, y se sometió al polígrafo de Conchita. Y uno de los temas que trató, y que más comentarios ha generado, es su cada vez más cercano final dentro del universo de Sálvame y de la televisión en general.

“Si no lo he hecho, ha sido por mi marido y mi hija, porque a ella le encanta Sálvame. Le encanta ver que no estoy en casa, porque a mí enseguida se me cae la casa encima”, reconocía la antaño conocida como princesa del pueblo.

Se trata de una decisión que todavía no ha tomado de forma definitiva, aunque podría estar relacionada con el último gran enfrentamiento que vivió con Paz Padilla esta semana a raíz de las vacunas del coronavirus. “Belén Rodríguez y Antonio Rossi saben que este año he estado a punto de irme. No quiero decir que me vaya ya, pero a mí me queda poco”, matizaba.

Las razones de Belén para pensar en su salida del programa de las tardes de Telecinco, el cual atraviesa un bache en audiencias, serían exclusivamente personales, e hizo mención a su madre, que es quien más la necesita en este momento. Y es que un programa como Sálvame requiere mucha dedicación y mucho tiempo, y lo tiene que combinar con otros negocios que tiene en marcha, como su marca de alimentación.

“He estado a punto, no me voy a ir ya. El día que me vaya de la tele, me iré definitivamente de la tele. Muchas veces estoy cansada, mi madre vive en Benidorm... es una decisión muy dura que voy a tomar en la vida y que a lo mejor puede estar equivocada y me la tengo que plantear poco a poco. Hay personas que me necesitan y tengo que estar, porque de lo contrario no me lo perdonaría. Pero aún no me voy a ir, acabo de renovar con La Fábrica de la Tele”, puntualizaba, dejando claro que todavía nos queda un tiempo de verla por la pequeña pantalla.

