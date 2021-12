Sandra Barneda se rompe en ‘La isla de las tentaciones’ tras la crisis de Alejandro Nieto

La pasada semana vimos en La isla de las tentaciones cómo el modelo Alejandro Nieto se rompía tras ver unas imágenes de su novia Tania dudando de su relación y de sus sentimientos. La joven aseguró entonces que se iría sola del programa, y eso provocó que Alejandro abandonase la hoguera y se fuese llorando, preguntando que dónde estaba su chica y que necesitaba verla.

Este lunes en El debate de las tentaciones se vieron más imágenes de aquella escena, y así, Alejandro Nieto regresó con sus compañeros y se arrodilló ante la presentadora Sandra Barneda para que le dejase ver a su novia. “Mírame, tranquilo. Vas a poder hablar con ella, pero tienes que tranquilizarte y confiar en mí”, decía la presentadora, intentando que el andaluz se calmase. “Confío en ti”, le respondía él.

A continuación Sandra Barneda comenzó a explicar a los chicos cómo funcionaba el collar del veto del dating show, pero la escena vivida con Alejandro Nieto la había dejado muy afectada y se vino abajo, llorando desconsolada. No podía hablar y una persona del equipo se acercó a ella para ver si estaba bien. Sandra se disculpaba con los participantes por su actitud. “Es que es muy duro, me ha desmontado Alejandro”, se justificaba.

Ya en el plató del debate, Sandra Barneda ha explicado que es un programa “muy complicado”. “Cuando la gente dice que falseamos… Es que es imposible. Los chicos lo pasan muy mal y yo lo paso mal con ellos. Lo que pasó con Alejandro fue terrible”, relató.

La psicóloga Arantxa Coca, colaboradora del programa y también rostro habitual en Aruser@s, dijo que a las personas en esa situación hay que vigilarlas, pues se pueden poner en riesgo. Ahí Barneda defendió a la organización, explicando que hay un gran equipo alrededor y que eso no podría haber sucedido nunca. “A mí lo que se me queda enganchado es alguien que sufre mucho, al que no le puedo decir nada porque es mi trabajo”, añadía la presentadora, que contó cómo no le pusieron más imágenes al modelo para intentar que se calmase.

Sigue los temas que te interesan