Jorge Javier Vázquez invita a Rocío Flores a dejar de trabajar en la cadena que "destroza a su familia"

A pesar de estar de baja durante diez días por una laringitis aguda, Jorge Javier Vázquez ha tenido fuerzas para sentarse a escribir su blog y poner el foco en la actitud hipócrita de Rocío Flores por seguir trabajando en la cadena que "destroza a su familia".

"Querida Rocío Flores. Estoy compungido. Te veo de vez en cuando en El programa de Ana Rosa y sufro. Porque imagino lo que debe ser trabajar en una cadena que destroza a tu familia. Entiendo el dolor que te debe provocar recibir mes a mes el dinero que ganas por ser cómplice de la empresa que causa tanta desazón en tu negocio. Perdón, en tu familia", escribe con sorna el presentador en la revista Lecturas.

Y le aconseja que deje "ese trabajo, cariño. Ya verás qué bien te sienta. Cuando una puerta se cierra siempre se abre una ventana. Estoy convencido de que con la popularidad que has conseguido no tardarán en llamarte para concursar en Tu cara me suena".

Ésta no es la primera vez que Vázquez atiza a la nieta de Rocío Jurado. El pasado mayo ya se mostró irónico con los vetos de la joven a determinados colaboradores del grupo. "¿Mañana viene Rocío Flores?”, preguntaba el presentador a la dirección de Supervivientes. “Entonces no venimos ni tú, ni yo”, le comentaba entre risas a Belén Rodríguez, una de las colaboradoras vetadas por Flores.

Sólo unas semanas después, el presentador aparcó el humor y disparó contra la colaboradora de Ana Rosa por la actitud soberbia e irrespetuosa, incluso con Carlos Sobera, que había tenido en la gala de Tierra de Nadie.

"Que Rocío Flores venga ahora aquí a darnos lecciones de cómo tenemos que hacer nuestro trabajo a gente como Belén Rodríguez, que inauguró Gran Hermano hace 20 años...", dijo Vázquez, antes de confesar que le ofendieron "las maneras en la que esta niña trató a profesionales como Carlos Sobera".

"Me pasa con ella y con otras personas de su edad que vienen a los platós y no entienden lo que son las jerarquías y la profesión. Tú estás en televisión porque estás hablando de tu vida. Lo hiciste en GH VIP y también en Supervivientes, ¿o la contratamos por ser buena atleta en el concurso?", ironizó.

Trato de favor

Como ya contamos en su día, la hija de Antonio David Flores denunció hace unas semanas a La Fábrica de la Tele, la productora de Sálvame, por hacer pública la sentencia que ya la condenó como "autora responsable de un delito de maltrato".

Sin embargo, el Juzgado de Instrucción Nº 38 de Madrid dictó a primeros de noviembre el "sobreseimiento provisional" en su causa debido a la insuficiencia de pruebas para abrir el juicio oral.

Lo más llamativo de este asunto es que, al contrario de lo que ocurrió con su madre Rocío Carrasco, a la que se le obligó a retirar las demandas interpuestas contra Mediaset España antes de emitir la serie documental Rocío. Contar la verdad para seguir viva, a Flores se le ha permitido denunciar a una de las productoras del grupo.

De hecho, según publicó El Mundo, antes de la producción y emisión de la serie documenta Rocío. Contar la verdad para seguir viva, "Rocío Carrasco y Fidel Albiac alcanzaron un acuerdo extrajudicial en virtud del cual éstos se comprometían a desistir de los procedimientos judiciales relacionados en el acuerdo que seguían vivos entre los demandantes Rocío Carrasco y Fidel Albiac y La Fábrica de la Tele, así como diversas personas físicas y jurídicas codemandadas".

Sigue los temas que te interesan