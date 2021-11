El problema que se le presenta a Telecinco con la emisión del documental de Dolores Vázquez

Como ya sucediera en su día con la serie Patria, producida por Alea Media, productora de la que Mediaset España tiene un 40% de acciones, Telecinco emitirá próximamente un capítulo de Dolores. La verdad sobre el caso Wanninkhof, serie documental producida por Unicorn Content -productora participada por Mediterráneo Mediaset España Group- para HBO Max.

Esta emisión irá acompañada de un programa especial realizará un recorrido por las principales claves de uno de los casos que más han conmocionado a la sociedad española en los últimos años por su repercusión mediática, y por el grave error judicial que se produjo con Dolores Vázquez, expareja de la madre de Rocío, que fue detenida y encarcelada durante 519 días por un crimen que no cometió.

El grupo intentará así aprovechar la fiebre por los true crime que ha inundado las plataformas de streaming durante los últimos tiempos con los estrenos de ¿Dónde está Marta?, El caso Alcàsser, Nevenka, Muerte en León, o El caso Wanninkhof- Carabantes.

No obstante, en esta programación se les presenta un pequeño inconveniente: en el primer episodio de Dolores. La verdad sobre el caso Wanninkhof no aparece en ningún momento su propia protagonista, sin duda el gran atractivo de esta serie documental ya que Loli llevaba acumulados 20 años de silencio.

Y es que, para contextualizar el caso y presentárselo a las nuevas generaciones, en este primer capítulo lo que se hace es reconstruir las primeras horas del caso y la desaparición de Rocío con testimonios de testigos, abogados, periodistas, políticos y, eso sí, la madre de la joven, Alicia Hornos.

Hay que esperar por tanto hasta el segundo capítulo para poder escuchar a Vázquez para ponerse enfrente de una cámara por primera vez para contar su verdad. Todo un cliffhanger para convencer al espectador para que se abone a HBO Max para seguir viendo el documental, pero que puede enfadar a aquellos que esperasen ver a Dolores.

De momento, desde Mediaset España anuncian que emitirán un capítulo de la serie documental de HBO Max, sin especificar si será el primero u otro, ya que el programa especial podría valer precisamente para introducir el segundo episodio titulado Dolores, donde ya se puede escuchar su testimonio.

La importancia de Toñi Moreno

Esta serie documental de seis episodios, que actualmente se encuentra dentro del top de programas y series más vistas de HBO Max en Espala, cuenta en la producción ejecutiva con un nombre que es muy familiar para los espectadores: Toñi Moreno.

La presentadora, que cambia de registro estrenándose en la producción, ha sido esencial para levantar este proyecto ya que fue una de las personas que ha convencido a Dolores Vázquez parar romper su silencio gracias a que entabló relación con las protagonistas del caso cuando era reportera de Bravo por la tarde en Canal Sur.

"Hace poco se cumplían 20 años del caso y me llamaron muchos compañeros para preguntarme si seguía en contacto con Loli. Yo hacía trece años que no tenía contacto con ella y la llamé para decirle que había gente que quería hablar con ella. Me dijo que si hacía algo, lo haría conmigo porque se siente en confianza. Entonces me senté con Xelo Montesinos (directora general de Unicorn Content) para proponérselo, ya que no perdíamos nada. Subimos a Betanzos y me senté con Dolores para explicarle lo que queríamos hacer", explicaba recientemente a BLUPER.

"El recuerdo que tiene de su detención son 20 cámaras como si fueran disparos. No tenía necesidad de hablar ni de justificarse. Pero ¿sabes cómo la convencí? Es verdad que no tiene que justificarse, pero hay una generación que está estudiando ahora periodismo y derecho que necesita conocer su historia para que no se vuelva a repetir", añadía.

HBO estrena un documental sobre Dolores Vázquez

Sigue los temas que te interesan