Netflix se alía con Cuarzo y se preguntará dónde está Marta del Castillo en su nuevo true crime

Después de El caso Alcàsser o El caso Wanninkhof-Carabantes, Netflix seguirá adentrándose en la crónica negra española con una nueva serie documental sobre Marta del Castillo que llevará por título ¿Dónde está Marta? y que se estrenará el próximo viernes 5 de noviembre.

Producida por Cuarzo Producciones (Yo fui un asesino) esta serie dirigida por Paula Cons analiza uno de los casos criminales más paradigmáticos e insólitos de nuestro país, doce años después de la desaparición de Marta del Castillo.

Esta nueva producción ha sido anunciada este jueves durante la presentación de contenidos de la plataforma para la temporada 2021/2022, donde además se ha confirmado la exclusiva de BLUPER del nuevo dating de Luján Argüelles, ¿A quién le gusta mi follower?

No han sido los únicos anuncios que se han hecho. La empresa también ha presentado otros cuatro proyectos, dos series de ficción y dos largometrajes.

Las series son El silencio, creada por Aitor Gabilondo (Patria, Vivir sin permiso), y Smiley (título pendiente), adaptación de la obra de teatro de Guillem Clua producida por Minoría Absoluta; y las películas Infiesto (título pendiente), escrita y dirigida por Patxi Amézcua y protagonizada por Isak Férriz e Iria del Río, y Nowhere (título pendiente), dirigida por Albert Pintó y protagonizada por Anna Castillo.

Infiesto arranca el primer día del estado de alarma, donde dos inspectores son llamados a un pequeño pueblo minero de la montaña asturiana en donde ha aparecido una joven que llevaba meses dada por muerta. Mientras el mundo se desmorona y las tragedias personales golpean por doquier, los detectives no tardan en darse cuenta de que el virus podría no ser la única fuerza oscura en acción.



Mientras, Nowhere (título pendiente) está dirigida por Albert Pintó, protagonizada por Anna Castillo y producida por Miguel Ruz. La película sucede en un futuro cercano y trata sobre Nada, una joven embarazada que escapa de un país en guerra escondida en un contenedor a bordo de un carguero. A mitad de travesía, una violenta tormenta arroja el contenedor al mar. Atrapada en el ataúd de metal, Nada da a luz a su hija. Ahora, debilitada por el parto, a la deriva, sin comida ni agua, deberá luchar por sobrevivir y salvar a la niña.

'Élite' tendrá sexta temporada

'Élite'

Además, durante la presentación se ha confirmado la tercera y última temporada de Valeria, la sexta parte de Élite, así como nuevas historias breves de esta ficción bajo el nombre de Holidays Edition.

También se ha confirmado el reparto de Hasta el cielo, adaptación de la película de Daniel Calparsoro, con nombres como Luis Tosar, Asia Ortega o Álvaro Rico; el de La chica de nieve, con Milena Smit, y A ciegas, con Mario Casas, Patric Criado, Michelle Jenner o Lola Dueñas, entre otros.

Este largometraje, con título aún pendiente, es una extensión del universo que sobrecogió al público en 2018 en Birdbox, con Sandra Bullock. Dirigida por Àlex y David Pastor, en esta ocasión una misteriosa fuerza ha diezmado a la población mundial empujando a quitarse la vida a todo aquel que la mire.

Ahora, Sebastián y su hija Anna deben emprender su propio camino hacia la supervivencia atravesando las calles desiertas de Barcelona. Pero, mientras forjan frágiles alianzas con otros supervivientes y buscan refugio, va aumentando una amenaza más siniestra que los seres invisibles

