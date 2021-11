Jaime Nava se toma en serio su faceta de actor y lo va a demostrar en 'Tu cara me suena'

Esta noche se emite una nueva entrega de Tu cara me suena 9, y contará con un invitado muy especial: el exjugador de rugby Jaime Nava. El madrileño ha dejado atrás su carrera deportiva y está dispuesto a convertirse en una estrella de la televisión y del cine, y sabrá cómo pocos hacer un buen uso del programa de imitaciones para demostrar que lo suyo va en serio.

Cuando un famoso pisa TCMS por primera vez suele hacer personajes más o menos fáciles, sobre todo, si no hablamos de cantantes profesionales, como es el caso de Jaime Nava. Sin embargo, el que fuese capitán de la Selección Española de rugby debutará con un personaje muy complicado, y al cual ya imitó en el pasado Blas Cantó: el francés Charles Aznavour, con su tema ‘For me... Formidable’.

El atractivo de Jaime es indudable, pero él no ha ido al concurso presentado por Manel Fuentes a lucir palmito. El clonador nos enseñará un Nava envejecido, hecho un pincel, sí, pero con una caracterización que nos hará olvidar todo lo que sabemos de él hasta la fecha. Canta, se marca sus bailes, seduce a la cámara. Se marcará un número impecable; es el clásico ejemplo en el que el jurado grita que el invitado necesita estar en la nueva edición de Tu cara me suena y el espectador desde casa asentirá.

Es habitual que muchos deportistas intenten buscarse un hueco en los medios de comunicación una vez han colgado las botas. Algunos participan en realities, otros se reinventan como comentaristas deportivos o presentadores, y otros, los menos, dan el salto al mundo de la interpretación. Junto a la exgimnasta Almudena Cid o el exboxeador Hovik Keuchkerian, Jaime pertenece a este último grupo.

“Empecé mi formación de actor y rápidamente vino La Unidad (serie de Movistar +), vinieron cortos, cosas en publicidad, La Casa de Papel y estamos apostando en esto. Ahora estoy en el proyecto de un corto en el que haré un personaje oscuro, muy chungo, y me apetece mucho” decía a El Español el pasado mes de mayo en una entrevista.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Jaime Nava (@jaimenavadeolano)

En Tu cara me suena incide en ese mismo aspecto. Su formación actoral, a la que ha dedicado más de un año y medio. No quiere que pensemos que es una cara bonita y poco más; por cada contrato que firma hay mucho esfuerzo detrás, mucho sacrificio. Está dispuesto a dejarse la piel y que la gente lo note desde su casa. “Lo que intento hacer es un trabajo serio y hacerlo bien. Ser consecuente con lo que estoy haciendo y formarme. Esto no ha sido que a mí se me ha caído el balón de rugby de las manos y al día siguiente estoy diciendo que soy actor”, decía en la mencionada entrevista.

Antes de Tu cara me suena Jaime Nava estuvo en otro concurso, que fue realmente el que supuso un punto de inflexión en su carrera. Hablamos de MasterChef Celebrity, del que fue concursante en su edición tercera, la emitida en 2019, el mismo año que se retiró del deporte profesional.

Nava compartió cocinas con Antonia Dell’Atte, Carmen Lomana, Xuso Jones, Paz Vega y la ganadora Oona Carbonell, y aguantó cinco semanas en la competición. En una entrevista en La Resistencia aseguró que MásterChef Celebrity “no es tan exigente como el 'anónimo' porque este es aspiracional y son gente que el día de mañana quiere dedicarse al mundo gastronómico. Y el Celebrity es más expansivo y para divertirte”, explicaba, guardando un buen recuerdo del formato.

No sabemos hasta qué punto esta competición culinaria le sirvió para darle un giro definitivo a su carrera. Lo que sí conocemos es que Nava está que no para, y este diciembre estrenará en Netflix la última parte de La casa de papel, donde interpreta el personaje de Cañizo, a uno de los miembros de las fuerzas especiales que tienen que frenar el atraco de El Profesor al Banco de España. En algunas entrevistas él ha reconocido que es un papel de reparto, pero le hace una enorme ilusión formar parte de este proyecto, tanto que lo promociona con ahínco en sus redes sociales.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Jaime Nava (@jaimenavadeolano)

Sigue los temas que te interesan