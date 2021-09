‘Sálvame’ vuelve a vender humo y no da el nombre del torero al que relacionó con la prostitución

Noticias relacionadas 'Sálvame' engaña con su último cebo y deja a medias a la audiencia

Sálvame pasa por un momento apurado de audiencias, y a Telecinco no le va mucho mejor: Antena 3 volverá a ganarle el mes si no consigue algo potente que eleve la media de sus audiencias. Este lunes, el programa de corazón, presentado por Jorge Javier Vázquez, prometió una información potente para enganchar a los espectadores, pero una vez más, lo único que lograron fue vender humo y enfadar a sus seguidores.

El programa arrancó con unos toques de clarín, y se pudo ver a Jorge Javier en el centro del plató junto con un capote de color rosa. “Tras meses de negociaciones, viajes por toda la geografía españoles y conversaciones interminables con varios testigos Sálvame ha conseguido las pruebas que demostrarían la estrecha relación de una figura del toreo con la prostitución”, advertía. Justo después se puso un audio de una supuesta madamme que explicaba que un torero pedía un dúplex con varias chicas para él y su cuadrilla, pidiendo que fuesen españolas, rubias y altas. “¿Quién es el famoso torero que frecuenta habitualmente locales de lucecitas?”, se pudo leer varias veces a lo largo de la tarde, en diferentes promociones.

¿Qué torero creéis que es el que ha frecuentado locales de lucecitas mientras presume de tener un matrimonio maravilloso? #yoveosálvame — Sálvame Oficial (@salvameoficial) September 27, 2021

“El programa llevaba mucho tiempo detrás de esta investigación, y que este fin de semana se han precipitado”, advertía Jorge Javier Vázquez. Los colaboradores, por su parte, pensaban que algo grave tendría que haber sucedido para que la información salga a la luz, quizá una deuda.

Algunos colaboradores como Rafa Mora hablaban de que tenían amigos que regentaban este tipo de negocios, y Antonio Montero defendía que en contratar servicios de prostitutas “tienen tanto derechos los casados como los solteros”. El periodista justificaba que “alguien que lleva 20 años sin tener relaciones con su mujer” acuda a un prostíbulo porque “le resulta más barato que pagar una cena” con otra persona.

La única que alzó la voz en contra de la prostitución fue Laura Fa, que veía peor una infidelidad con una prostituta porque “es una manera de esclavizar a las mujeres, pero ese es mi pensamiento, y para mí sería más grave”. Jorge Javier, sin embargo, creía que algunas mujeres preferirán que su marido contrate prostitutas a que tenga relaciones paralelas.

A pesar de los acalorados debates, el nombre del torero no se desveló en ningún momento. Sálvame volvía a jugar con la audiencia, y no aportaba ningún dato contundente sobre esos supuestos meses de investigación. Algo que, en realidad, no debería haber sorprendido a sus espectadores más fieles, pues este tipo de cebos los utilizan a menudo en La Fábrica de la Tele. Sin embargo, sí que se pudieron leer numerosas quejas al respecto en las redes sociales.

@salvameoficial váis a hacer cómo siempre que decís mucho y luego no enseñáis nada??? Seguro que no decís el nombre del torero!! #Sálvame — Entérate (@Enteratevip) September 27, 2021

En Sálvame no van a decir el nombre del torero porque les caería una demanda gorda. No vana decir nada. Cambio de canal ante la falta de noticias reales — menorcaporbandera (@menorcaporband1) September 27, 2021

sálvame Se llevarán toda la tarde con el temita del torero para, al final, no dar el nombre, como siempre. Fake! — La tuitera indignada (@Latuiteraindig1) September 27, 2021

Otra mentira de salvame venden humo a ver si les demanda el torero jejejeje jejejeje — Orlando Ferreiro Bello (@ferreiro_bello) September 27, 2021

