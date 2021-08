¿Qué pasa en el capítulo (bölüm) 50 de 'Sen Cal Kapimi'?: resumen, fotos, trailers

Cuando el pasado abril se anunciaba que Love is in the air (Sen cal kapimi) no sólo no sería cancelada sino que sería renovada por una segunda temporada, FOX Turquía informó que la serie se prolongaría hasta septiembre.

Más tarde se publicaba que la ficción protagonizada por Hande Erçel y Kerem Bürsin finalizaría de forma definitiva en su episodio 50, lo que le llevaría a tener una temporada de once episodios.

Sin embargo, según medios turcos, la ficción se prolongará hasta finales de septiembre después de que en los primeros episodios de su segunda temporada consiguiera remontar los datos de los últimos capítulos de la primera temporada.

De esta manera, después de la esperadísima boda de la pareja protagonista en el episodio anterior, las fieles espectadores de Sen Cal Kapimi conocerán una buena nueva en el nuevo capítulo que se emite este miércoles y que se podrá ver en directo a través de YouTube en el canal de FOX Turquía.

Según informa el portal turco Dizilah, Sen Cal Kapimi anotó la pasada semana anotó un 2,83 en el rating total, perdiendo 0,23 puntos con respecto a la entrega anterior.

Tampoco le fue mejor en el índice ABC1, el más interesante para los anunciantes, donde ha perdido 0,32 puntos en una semana, firmando un 2,36 en su última entrega hasta la fecha. En el índice AB también cayó 0,25 puntos en una semana hasta situarse en un 1,44.

Sinopsis del capítulo 50 de 'Sen Cal Kapimi'

Cuando Serkan descubre que Eda está embarazada, el mundo se convierte en suyo. Ahora toda su concentración está en Eda y su bebé. Sin embargo, esto será un desafío para Eda. Como Serkan tiene miedo de que algo le pase a su bebé y a Eda, se preocupará mucho y le hará la vida difícil.

Eda, por otro lado, ocultará su embarazo a todos por el momento para que nadie más se preocupe excepto Serkan. Sin embargo, esto generará una mayor confusión.

Fotos del capítulo 50 de 'Sen Cal Kapimi'

Trailers del capítulo 50 de 'Sen Cal Kapimi'

