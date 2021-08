Al contrario de lo que se anunció en un principio, 'Love is in the air' no acabará en su episodio 50, que se emitie este miércoles 25 de agosto, sino que se prolongará hasta finales de septiembre. En el nuevo capítulo, tras su boda, Eda y Serkan comienzan a disfrutar de su vida de casados junto a su hija.

