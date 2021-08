La actriz Hande Erçel decide interrumpir su carrera por un motivo que afecta a su relación con Kerem Bürsin

Hande Erçel y Kerem Bürsin, en una imagen de la serie 'Love is in the air'.

Hande Erçel (27 años) ha conseguido llegar a lo más alto de la industria cinematográfica de su país, e incluso sus trabajos han traspasado las fronteras de Turquía y han llegado a otros estados europeos.

Sin embargo, la actriz no se conforma con estos éxitos y ha elaborado una medida estratégica -ahora que está en la cumbre- para que esta carrera que acaba de comenzar sea un camino de largo recorrido.

En este sentido, tal y como publican medios locales de Turquía, la intérprete ha decidido hacer un alto en el camino y pausará momentáneamente su carrera el próximo septiembre. Sin embargo, durante este parón no tiene pensado descansar, sino seguir cultivando su éxito como actriz. Para ello, Hande viajará a Los Ángeles (Estados Unidos) donde pretende seguir formándose en el arte de la interpretación, según publica el portal de noticias turco SacitAslan.com.



Su estancia en la costa oeste estadounidense se prolongará durante tres meses y Hande asistirá a dos cursos a cargo de la coach de interpretación Lori Lively (54), una profesora que ya ha impartido clases a otros actores turcos. La primera formación, llamada Actuación avanzada, está destinado a mejorar sus capacidades interpretativas, mientras que la segunda, Desarrollo personal, pretende sacar partido a las habilidades personales de Hande para ponerlas al servicio de su trabajo.

La intérprete pretende exprimir su tiempo en el país norteamericano. Además de estas formaciones, consciente de la importancia del inglés en el sector del cine y la televisión, planea hacer hueco en su apretada agenda para recibir lecciones que le permitan mejorar su capacidad de comunicación en este idioma. "Quiero alejarme un poco y adquirir nuevas habilidades, tener diferentes experiencias, tener tiempo libre para las clases que planeo tomar", ha explicado la actriz al citado medio.

Y en esta aventura no estará sola, pues junto a ella viajará su pareja, el también actor Kerem Bürsin (34), con el que ha compartido set de rodaje en Love is in the air. De hecho, la idea de volar a Norteamérica podría haber surgido del propio Kerem pues pasó largas temporadas de su vida en Estados Unidos junto a su familia. Fue en el país actualmente presidido por Joe Biden (78) donde Bürsin creció, hizo su grupo de amigos más fiel, estudió una carrera y se formó en el mundo de la Interpretación, hasta el punto de que allí fue donde consiguió sus primeros papeles y consiguió colarse en la industria televisiva. Para el actor, pese a nacer en Turquía, USA es segunda tierra de corazón, e incluso con la mayor parte de sus familiares habla siempre en inglés. Tanto es así que cuando regresó a Estambul para probar suerte en la ficción local tuvo que tomar clases del idioma turco porque era incapaz de hablarlo. Si Hande estudia ahora inglés y puede lograr hablarlo de forma fluida, seguro que afectará positivamente a su relación con los familiares y amigos más íntimos de su novio, Kerem.

Según informa el citado medio, la marcha de los actores a Estados Unidos coincidirá con el final de la emisión de la segunda temporada de la ficción que ambos protagonizan en Turquía. Tras la primera temporada compuesta por 39 capítulos, esta segunda de tan solo 11 se comenzó a difundir en junio y llegará a término el próximo mes.

Esta ausencia temporal no apagará el brillo que la actriz ha conseguido a base de esfuerzo. Tampoco será una desconexión total, ya que su legión de fans podrá seguir sus pasos a través de los perfiles sociales de Erçel, en los que es muy activa.

Gracias a sus apariciones en series como Aşk Laftan Anlamaz, Güneşin Kızları y Halka su triunfo ha traspasado la pantalla de televisión y se ha expandido a las de los smartphones. Y es que la intérprete acumula en su cuenta de Instagram más de 23 millones de personas interesadas en seguir su día a día alrededor de todo el mundo. A través de esta plataforma Hande comparte momentos cotidianos y algunas imágenes de las producciones de moda que ha protagonizado en las ediciones turcas de algunas de las revistas de moda más importantes.

