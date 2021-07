El gran cambio de Hande Erçel ('Love is in the air'): 7.000 euros invertidos en retoques

La revolución de las telenovelas turcas ha traído un aire nuevo al panorama social español. Las actrices y actores que acompañan cada tarde a los espectadores empiezan a suscitar interés y una legión de fans sigue cada paso que dan a través de sus perfiles de redes sociales.

Sus seguidores quieren saber más sobre estos intérpretes y cada vez se encuentra más información sobre su vida personal, más allá de su faceta profesional. Una de las actrices de este tipo de ficciones que más éxito ha cosechado es Hande Erçel (27 años). Tras protagonizar la ficción Love is in the air, la joven actriz turca ha visto cómo su fama se ha disparado.

Pero, curiosamente, Erçel no encaminó desde un principio sus pasos profesionales hacia el séptimo arte. La joven inició, cuando solo contaba con 18 años, una carrera como presentadora de noticias. Fue en 2013 cuando consiguió su primer papel para la serie Tatar Ramazan. Revisando las imágenes de sus primeras interpretaciones, se pueden apreciar sustanciales cambios en su rostro.

Hande Erçel, a la izquierda, en una de sus primeros papeles en televisión, a la derecha, en la actualidad. Redes sociales

JALEOS ha querido contar con la ayuda de la cirujana Lola Sopeña, de Clínicas Lola Sopeña, para analizar pormenorizadamente las posibles intervenciones quirúrgicas a las que se haya podido someter la artista otomana.

En términos generales, la doctora aprecia un cambio en la apariencia general de la cara de la actriz: "Ha pasado de tener un rostro más redondo a una cara más angulosa y sofisticada", explica la especialista. Para hacerlo posible ha recurrido, según Sopeña, a "la cirugía favorita de las actrices de Hollywood, la bichectomía", una intervención que tiene un coste de 1.900 euros.

La bella actriz, en una instantánea de su cuenta de Instagram. Redes sociales

En el área de la boca, la cirujana aprecia dos intervenciones estéticas más. "Vemos un discreto retoque con ácido hialurónico en los labios que les da un aspecto más carnoso y atractivo", apunta la experta. Este tratamiento tendría un coste de 299 euros. Además, la especialista ha encontrado otro detalle que mejoraría la expresión de su boca: "Lleva un punto de toxina botulínica para corregir la sonrisa gingival", algo por lo que habría pagado unos 200 euros. Este tipo de sonrisa es aquella que al curvar naturalmente la boca muestra parte de la encía, algo que algunas personas no encuentran estético.

A estas intervenciones hay que añadir una cirugía para modificar otra parte de su rostro: la nariz: "Claramente se ha hecho una rinoplastia muy sutil", señala Sopeña, una operación quirúrgica que ascendería a unos 4.600 euros.

Sumando todos los retoques de cirugía estética, la actriz otomana habría invertido 6.999 euros en su rostro, lo que a juicio de la experta consultada ha sido realizado con buen criterio: "Los cambios de la actriz a mi entender son acertados, ya que han conseguido amentar su belleza natural".

Arrollador éxito

Hande Erçel conquistó la fama en España gracias a Love is in the air, emitida por Telecinco y Divinity. Sin embargo, la actriz otomana acumula una larga lista de trabajos en su país de origen, ya que se ha convertido en una cara habitual de las telenovelas que se ruedan en Turquía.

Gracias a sus apariciones en series como Aşk Laftan Anlamaz, Güneşin Kızları y Halka su triunfo ha traspasado la pantalla de televisión y se ha expandido a las de los smartphones. Y es que la intérprete acumula en su perfil de Instagram más de 23 millones de personas interesadas en seguir su día a día alrededor de todo el mundo. A través de esta plataforma Hande comparte momentos cotidianos y algunas imágenes de las producciones de moda que ha protagonizado en las ediciones turcas de algunas de las revistas de moda más importantes.

[Más información: Este es el rincón favorito de la casa 'secreta' de Hande Erçel]

Sigue los temas que te interesan