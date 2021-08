Cifuentes en ‘La última cena’: “Eres como la gata Flora, si se la meten, grita y si se la sacan, llora”

Este jueves, Telecinco puso a cocinar en La última cena a Lucía Dominguín y Cristina Cifuentes. En teoría la primera cocinaba más que la segunda, y a pesar de venir de universos profesionales muy diferentes aprendieron a complementarse e hicieron un buen equipo.

Eso sí, sus platos dejaron un poco que desear. El primero, que llevaba pasta fresca, fue calificado como un “engrudo” y el postre, un flan que llevaba guindilla, como “nefasto”. A pesar de ello, Paz Padilla, la presentadora, llegó a decir que era “de lo mejorcito” que había comido hasta entonces en el programa.

En La última cena se emitieron algunas imágenes del cocinado, y se comprobó que ni Cristina Cifuentes ni Lucía Dominguín pusieron las cosas fáciles. En el caso de la expolítica madrileña, llegó a hacer un comentario al chef Miguel Cobo debido a todas las réplicas que le hacía a su forma de cocinar. “Eres como la gata Flora que le pasa una cosa, si se la meten grita y si se la sacan llora…”, le dijo al cocinero.

Miguel Cobo no sabía qué cara poner ante semejante comentario, y Cifuentes continuó quejándose. “Todo le parece mal, algo se hará bien en la vida, nos ha dado mucha leña al mono”.

Por su parte, Lucía Dominguín, que ya cocinó en televisión en MasterChef, creyó que le estaban haciendo un “boicot” porque no funcionaba la máquina de la pasta fresca. “No me lo puedo creer, luego decís que si mi tono, esto es imposible, la máquina no funciona”.

Más tarde, la frase de Cifuentes sobre la gata Flora volvió a salir a la palestra, y ella se justificó: estaba muy cansada de que el chef le exigiese tanto en el cocinado. “Es que nos ha metido mucha caña, todo le parecía mal y ha sacado muchas pegas. Algo se hará bien en la vida”, se justificó.

