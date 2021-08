Cristina Cifuentes se pasa a los fogones: cocinará en 'La última cena' junto a Lucía Dominguín

Cristina Cifuentes dará un paso más este jueves en su trayectoria televisiva. Después de sorprender a los espectadores participando como comensal en el programa La última cena, la expresidenta de la Comunidad de Madrid saldrá de la mesa en la próxima entrega para ponerse el delantal y demostrar su destreza tras los fogones, un fichaje que ya había anunciado BLUPER en exclusiva y que Telecinco ha hecho oficial este martes.

La expolítica competirá junto a Lucía Dominguín en las cocinas del programa, formando así la cuarta pareja de concursantes tras Isa Pantoja y Asraf Beno; Kiko Hernández y Carmen Borrego; y Alba Carrillo y Lucía Pariente.

De esta manera, Cifuentes seguirá mostrando su faceta más personal y desconocida en televisión, una nueva etapa que inauguró en noviembre de 2019, año y medio después de su retirada política, debutando como tertuliana de El programa de Ana Rosa y Ya es mediodía.

Poco después, en enero de 2020, la exdirigente se sumaba al plantel de colaboradores de Todo es mentira, espacio producido por La Fábrica de la Tele, la misma compañía que se encarga de La última cena.

La relación entre la expolítica y la productora ha sido muy fluida durante los últimos años desde que la cúpula le hiciera una oferta laboral en directo en Sálvame días después de su debut televisivo. Por aquel entonces, Kiko Hernández aprovechó la visita sorpresa de Cifuentes al programa para trasladarle un ofrecimiento: presentar el Limón.

"No digo que en el futuro no lo vaya a hacer, pero eso de la semana que viene… no sé. Me encanta este programa y lo digo abiertamente. Hay mucha gente que dice que solo ve los informativos y yo veo Sálvame", respondió la expolítica.

Aunque ese momento nunca se llegó a materializar, semanas después Cifuentes se sentaba en el Deluxe y debutaba en el programa de Risto Mejide, con quien la une una amistad personal. De hecho, el presentador no dudó en callar su juicio por el caso Máster y celebró su absolución.

A mediados del pasado mes de abril se publicó que la expresidenta de Madrid estaba negociando su fichaje por MasterChef Celebrity, pero finalmente se desmentía que la productora o TVE contactaran con ella.

Donde sí estará será en Los miedos de..., el nuevo docureality creado por Mediaset España y Warner Bros en el que un grupo de famosos se someterá a diferentes experiencias supervisadas por un grupo de expertos para tratar de vencer a alguno de sus mayores temores.

