El accidente de Yurena en ‘Ven a cenar conmigo’: se cae en la piscina de Gianmarco al salir

Esta semana, Ven a cenar conmigo: Gourmet Edition tiene a Terelu Campos como anfitriona. La hija de María Teresa Campos tenía que cocinar para Gianmarco Onestini, Sofía Suescun y la cantante Yurena.

Cuando recibió a sus compañeros en casa, Yurena quiso hacer un apunte de lo que le sucedió en la cena anterior, que tuvo lugar en la casa de Gianmarco. “No sé ni cómo contarlo”, empezó a decir, explicando que es una situación de las de decir “tierra trágame. En este caso la tierra no procede, agua trágame”, matizaba.

“Si te cuento lo que me ha sucedido no te lo crees en diez años”, le decía a Terelu, la anfitriona, que se mostraba incrédula ante su relato.

En un vídeo inédito de la cena anterior, el programa mostró a Yurena mojada, con los tacones en la mano, cubierta con toallas. “Yo me iba ya para mi casa a dar una vuelta con amigos y de repente está todo oscuro y me he caído” explicó entonces.

“No vi la piscina, iba tranquilamente” le continuó diciendo a Terelu, que defendió que Yurena no podía ir “bebida, porque Gianmarco fue la ley seca”, en referencia al poco alcohol y mal servido que tuvo el italiano en su cena.

Yurena aclaró que no se hizo daño, y que el equipo del programa le proporcionó toallas y que volvió a entrar en casa de Gianmarco. Sus compañeros bromearon conque todo era una estrategia para dormir en casa del italiano, el cual claramente le resulta atractivo. “Me fui bien mojadita a mi casa”, finalizó Yurena.

Un clarividente como colofón de la cena

La cena de Terelu volvió a servir de escenario para que Sofía Suescun y Gianmarco Onestini discutieran; Yurena tuvo que esforzarse para que la paz reinase entre ellos.

El menú de Terelu, que incluía un pastel de cangrejo, una carne con verduras y un tocino de cielo, fue muy bien valorado por los comensales. Como fin de fiesta, la anfitriona sorprendió a sus rivales con la visita de un clarividente.

Así, le dijeron a Gianmarco que pronto tendría dos hijos, una niña primero y un niño después, y que nacerían con poco tiempo de diferencia. A Sofía Suescun le vio una presencia cerca, probablemente la de su abuelo. Y a Yurena le dijo que su madre (fallecida diez meses antes de grabar el programa) está cerca de ella y que está muy orgullosa, algo que hizo que la cantante rompiese a llorar.

