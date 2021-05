'Love is in the air': horarios de esta semana, días de emisión en Telecinco, capítulos

Love is in the air ha logrado crecer en audiencias. Este martes, la serie turca lograba subir con respecto a los últimos mínimos históricos, a pesar de que sigue sin superar el millón de fieles y ni la barrera del 10% de cuota de pantalla. Más allá de sus registros, Telecinco seguirá apostando por ella.

Por tanto, este martes 1 de junio los seguidores de la ficción podrán seguir descubriendo más detalles de la serie protagonizada por Hande Erçel y Kerem Bürsin a partir de las 23 horas, justo después de la emisión de la primera parte del debate de Tierra de nadie.

Según se puede comprobar en la parrilla de programación de Telecinco, Love is in the air irá desde las 23:00 hasta la 01:45 horas, por lo que habrá tiempo suficiente para que la cadena emita varios episodios.

Concretamente, la principal cadena de Mediaset España podrá emitir el resto del episodio 95, alrededor de 20 minutos, ya que cortó con el anuncio del matrimonio entre Eda y Deniz. A continuación, emitirá los capítulos 96 y 97 completos, y una parte del capítulo 98.

En cualquier caso, todos estos episodios ya se pueden ver a través de la plataforma de pago del grupo, Mitele PLUS, donde están colgados además los episodios 99 y 100. Este lunes se subirá también el 101.

Hay que recordar que en esta plataforma se ha pasado de subir capítulos de forma diaria a sólo los lunes, miércoles y viernes debido a que se está "acercando a la emisión original en Turquía por lo que ha sido necesario cambiar la frecuencia en la emisión".

Qué ocurre en los nuevos capítulos

Imagen del capítulo 97 de 'Love is in the air'

En el capítulo 96, Sentimientos del pasado, el anuncio del compromiso de Eda con Deniz no ha sentado del todo bien a Serkan, que podría estar empezando a sentir algo de nuevo y recordando sentimientos del pasado.

En el capítulo 97, ¿Lo recuerdas?, Serkan comienza a recordar pequeñas pinceladas de su pasado, mientras que Ceren, hundida, tocará fondo.

Finalmente, en el capítulo 98 titulado Nuevas alianzas, Selin no va a permitir que Serkan se vuelva a enamorar de Eda por segunda vez. La empresaria buscará en Deniz su mejor aliado para separar al empresario de Eda para siempre.