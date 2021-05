‘El Hormiguero’ despunta en las audiencias del martes con la entrevista de María Teresa Campos

Este martes, María Teresa Campos cambiaba de casa televisiva. Y es que la presentadora se convertía en invitada durante su visita a El Hormiguero, el programa de Pablo Motos en Antena 3. Un encuentro en el que no hubo problemas para hablar de los proyectos de la periodista, aunque los mismos sean en Telecinco.

Así, El Hormiguero logró un 17,5% de cuota con 2.829.000 espectadores, lo que le permite ser el programa no informativo más visto de la jornada. Por delante solo se sitúa Antena 3 Noticias 2, que en esta ocasión firmó 3.165.000 espectadores de media con un 23,5% de cuota de pantalla, según los datos de Kantar ofrecidos por Barlovento Comunicación.

Ayer @El_Hormiguero de @antena3com es LÍDER en su franja con el 17.5% de share y 2.829.000 espectadores de media.



Un total de 5.986.000 personas vieron en algún momento la visita de María Teresa Campos #CamposEH.#Audiencias 📺📊 pic.twitter.com/U755VrWoTE — Barlovento Comunicación (@blvcom) May 26, 2021

Tras El Hormiguero, Antena 3 emitió una nueva entrega de la serie turca Mujer, que esta vez firma un 14,4% de cuota con 1.871.000 espectadores, lo que supone una mejora mínima respecto al martes de la semana anterior.

Tierra de nadie sigue muy fuerte. En su primera parte, emitida en Telecinco, el programa derivado de Supervivientes logra un 15% y 2.425.000 espectadores. La emisión empezó con el anuncio de que Melyssa Pinto tendría que ser apartada del concurso de forma temporal por razones médicas. A continuación, también en Telecinco, Love is in the air logró un 9,7% de cuota con 962.000 espectadores.

En su salto a Cuatro, Supervivientes se queda con un 14% de cuota y 1.425.000 espectadores.

Ayer @Supervivientes #TierraDeNadie7 en @cuatro alcanza el 14% de share y 1.425.000 espectadores de media.



En @telecincoes sube hasta el 15% de share y 2.425.000 espectadores media. Además fue visto en algún momento por 4.473.000 personas.#Audiencias 📺📊 pic.twitter.com/wSQSitcw7j — Barlovento Comunicación (@blvcom) May 26, 2021

En La 1 de Televisión Española, MasterChef logra su mejor cuota de temporada, al alcanzar el 15,9% con 1.607.000 espectadores. En el programa de este martes María abandonó las cocinas, y de forma sorprendente, el programa dio la oportunidad a dos nuevos aspirantes que no pudieron concursar, uno por estar en contacto con un positivo por COVID-19 y otro por tener la enfermedad.

Ayer @MasterChef_es en @La1_tve fue visto en algún momento por 4.124.000 personas.



El programa de @ShineIberia registra MÁXIMO de temporada en cuota con el 15.9% de share y 1.607.000 espectadores. La aportación a la cadena fue del 28.9%.#Audiencias 📺📊 pic.twitter.com/xwvaDj5fjd — Barlovento Comunicación (@blvcom) May 26, 2021

Rutas Bizarras, en La 2, registra un 2,1% y 332.000 espectadores, y a continuación, Un país para reírlo, 2,4% y 348.000 espectadores. Este formato se trasladó en esta ocasión hasta Aragón, y tuvo como invitado a Miki Nadal.