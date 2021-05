Emilio Aragón propone una reunión como la de 'Friends' para 'Médico de Familia': "Bien hecho, sería bonito"

Si hay una serie en España que pide a gritos una reunión y que, sin ninguna duda, sería muy celebrada por la audiencia, ésa es Médico de Familia, una de las series más vistas en la historia de nuestra televisión, con una media de 7.524.000 espectadores (43,1%).

Sólo hace falta que Mediaset España, la propietaria de sus derechos, se aventure a dar el paso. Y es que sus protagonistas ya han reconocido en más de una ocasión que están dispuestos a reencontrarse para un capítulo especial.

"Lo han comentado alguna vez. Sería bonito y seguramente hacer un capítulo especial de reencuentro sería interesante. Las cosas bien hechas son bonitas y hay un público expectante ante este tipo de eventos", reconocía este jueves Emilio Aragón durante la presentación a la prensa de su nuevo programa B.S.O.

Lo que no se puede hacer es hacer lo mismo de aquella época porque no tendría sentido

No obstante, Aragón advierte que "lo que no se puede hacer es hacer lo mismo de aquella época porque no tendría sentido. Una reunión estaría bien, pero sería hacer una cosa como los de Friends. Pero ahora la cabeza la tengo en esto y en unos proyectos discográficos".

Desde que la mítica serie finalizara a finales de diciembre ante un impresionante 46,2% y 8.488.000 espectadores, lo más cercano a un reencuentro de sus actores se produjo en 2018 cuando Mi casa es la tuya consiguió reunir a Lydia Bosch (Alicia), Luisa Martín (Juani), Francis Lorenzo (Julio), Aarón Guerrero (Chechu), Isabel Aboy (María) y Marieta Bielsa (Anita). Además, el propio Emilio Aragón mandó un mensaje a sus antiguos compañeros.

Emilio Aragón Gtres

Las canciones más importantes de sus entrevistados

Una de las ausencias más llamativas entonces fue la de Belén Rueda, quién sí ha querido acudir a la llamada de su amigo para su nuevo programa de entrevistas en el que, "a lo road movie”, se sumergirá en las canciones más importantes para sus entrevistados.

El cantante Raphael, los polifacéticos cineastas Javier Ambrossi y Javier Calvo “Los Javis”, el futbolista Joaquín y la actriz Belén Rueda serán los protagonistas de los cuatro episodios de la primera parte del programa que se emitirá en Movistar+ con una periodicidad semanal desde el 2 de junio.

A lo largo de los cuatro programas han pasado un total de 30 artistas, entre ellos Silvia Pérez Cruz, Bebe, Amaral, Leonor Watling, David Summers, Mikel Erentxun o Kiko Veneno, entre otros, quienes reinterpretan las canciones especiales para cada entrevistado.

"La vida de cada uno de los que estamos aquí tiene una banda sonora, canciones que recuerdan a primeras veces o a alguien que no está. La vida es una banda sonora y yo no me puedo imaginar la vida sin música”, apunta Aragón, que vuelve a ponerse delante de una cámara quince años después.

Sé que me quedan unos diez años a toda máquina.

"Hubo un momento en el que tuve que poner la proa", reconoce. "Quería escribir relatos, había proyectos de ficción, largos, producir y componer para otra gente... El problema que tiene ponerte delante de la cámara te lleva físicamente mucho tiempo. Todo lo que des a eso, se lo quitas a lo demás. Cuando haces una serie, requiere mucho tiempo y lo necesitaba".

"Y la verdad es que ha sido por la pandemia, que nos ha cambiado mucho a todos. He reflexionado y he pensado que tampoco hay que ser tan taxativo. Aparco esto, hago este proyecto y ya volveré. Y sobre todo a mi edad. Con 62 años la perspectiva es otra: no es que me ponga abuelo, pero sé que me quedan unos diez años a toda máquina. Ojalá sean más", afirma.

Entre esos nuevos proyectos se encuentra "un proyecto de un largometraje y una serie que es un thriller" en la que no descarta aparecer como "ese secundario que sale en ese capítulo nada más y que hace de nemésis del protagonista".