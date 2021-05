SV 2021: Carlos, quédate en Honduras; en España te espera una Alexia desatada ¿y el divorcio?

Escribo estas líneas con la emoción emborronándome la visión. Me he emocionado viendo Supervivientes 2021, y eso no siempre ocurre. Qué bonito es el amor cuando llega, cuando lo palpas a través de la pantalla, cuando lo sientes, cuando te golpea no siendo tuyo. Como es el caso de Palito Dominguín y su pareja, Harry. Qué escenas he visto este jueves en televisión, qué amor, qué verdad. Hablaban con la mirada, con la risa, no necesitaban de ninguna argamada fea, artificial o prefabricada. El amor, ahí, expuesto. El limpio, el generoso, el bonito.

Más tarde hablaré de ellos en profundidad, pero me apetecía hacer inicio con esta pareja. Ahora, me enjuago un poco, hablemos de hechos, de datos, de cosas interesantes. Melyssa, la pobre, evacuada por ese cuadro de gastroenteritis, ya saben. Jorge Javier informa: "Hoy hablaremos con ella y sabremos si podrá regresar con sus compañeros". Esta niña también es todo ternura para mí y sostengo que Tom Brusse se arrepiente del pasado y quiere volver con ella. ¡Buenas noticias para ella! El médico le ha dado el alta. "Tras dos días de observación, debido a tu evolución favorable y tu buena respuesta, puedes volver a la playa con tus compañeros", le ha dicho Jorge Javier. Y yo que me alegro, oye.

Puro dato: Gianmarco, salvado el martes. Valeria, Lara y Sylvia Pantoja, nominadas. Cuando me lo han refrescado, he pensado, drama, dramón. Lágrimas, a cual más intensa. Ah, dato a tener en cuenta: esta noche desaparecen los lacayos. Tras la expulsión, esos nueve héroes, ¡concursantes de pleno derecho! Decir del juego de recompensa que ha estado bastante aburrido, pero con algunos puntos a destacar: el bullying a Valeria y el machaque a Olga Morena. Valeria no ha podido participar en el juego de recompensa y lo veo, como la audiencia, ¡una injusticia! "Llevo sin comer desde ayer", se queja la pobre. Y nadie hace nada.

Esperen, que llega el culebrón del momento. Carlos Alba frente a Alexia Rivas. Para aquellos que no estén al tanto, les cuento el show porque mira que es un guion almodovariano por momentos. Resulta que ambos se ven allí, hacen como que no se conocen, como concursantes bien (o mal avenidos), y..., cáspitas, resulta que sí, que hay un antes, un pasado. Aquí cada cual lo dibuja, y perfila, como quiere o combine. Que me preguntan ustedes si se conocen, yo apuesto al sí. Carlos Alba conoce a Alexia. Pero, la conoce en tanto en cuanto lo hace como con Belén Esteban o Carlota Corredera.

No me creo, pues, esas intenciones más allá, que relata Alexia. Esos mensajes con un fin fuera de lo lógico, teniendo en cuenta que Carlos es un señor casado y con hijos. Yo no vivo ajeno al mundo y hay quienes pirulean por ahí, pero esto... esto me huele mal. ¿Por qué se lo calla Alexia todo el concurso y solo lo habla cuando regresa? ¿Busca platós esa señorita, esa chavala que solo luchaba por un periodismo más justo? Yo a ella la veo encantada, disfrutando del momento. De SU MOMENTO, que diría Rosa Benito. ¿Se acuerdan de los inicios de Alexia Rivas? Sí, ¿no? Nada más que añadir. Ojo, qué guapa está, una vez llegada a España.

Dicen que la mujer de Carlos Alba no se quiere quedar de brazos cruzados y, según la información que manejo, espera la llegada de su marido para "tomar las medidas que sean necesarias". Los entiendo, tanto como a Alexia. Cada cual, su testimonio. A veces no hace falta escarbar en las vísceras que no nos competen. O, por qué no, en las que nos interesan entre cero y nada. "No fue mi enfermero, a mí me ayudaron otros, no me dio de comer él. Muchas veces le decía yo 'come tú un poco más'. A mí no me recogió de la calle ese hombre", dice Alexia desde plató, monísima y bronceada, mientras carraspea un amigo, hermano o primo de Carlos Alba.

"Me ha dicho puto y esa palabra no se utiliza con un señor casado como yo", le dice él a Lara cuando se vienen arriba. No voy a hacer mención de esa frase, que tiene tintes entre absurdos, carpetovetónicos y ridículos, pero el señor que defiende. Puto lo entiende como dañino a un hombre casado, y no le falta razón, para quien la dicte, que no sé quién es. Fíjate que creo que Carlos Alba está cargado de razones y que desmontará a Alexia Rivas al llegar a España. Hablo de razones, la verdad será otra cosa. ¡Cuánto tienen que aprender (y aprehender) esas personas de Palito Dominguín y su chico, Harry!

Qué chicos más monos. Ahí hay amor, el que falta en Honduras. Lola, de fondo, llorando. Y España también. Harry chapurreando el idioma dan ganas de ponerle en Callao, y mira que yo creo que no está ni aquí ni allá, desubicado el chaval. Llevan cuatro años, y Palito resume así su historia: "Es mucho tiempo, soy mujer de un solo hombre, de Harry, solo de Harry". Ay, más cosas. Omar El Chungo, así lo he definido yo, ha hecho trampas en Recompensa. Tenía opción, como uno de los ganadores, a escoger tres objetos de su maleta original, y en uno de ellos ha guardado algo sospechoso.

El tío se ha guardado una foto de Anabel ahí, hay que ser pringado. "Es una foto a la que le tengo muchos recuerdos y son notas que me ha escrito desde que salí de Gran Canaria hasta la fecha", dice y entona el mea culpa: "Lo siento por todos, pensé que no era nada por coger las fotos y las cartas". Fíjate, luego me ha emocionado cuando ha dicho que le tiene una sorpresa a Anabel. Él no es malo, es torpe; él no es corto, es inexperto; él puede ser actor, pero no se acuerda del guion. Es buen tipo, lo digo de verdad. Lo que no sé es qué tipo es.

Primera concursante salvada: Sylvia

Segunda concursante salvada: Lara Sajen

Expulsada: Valeria

