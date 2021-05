SV 2021: Omar 'El chungo', Olga se queda sin aliada y ¿bebé en los Cayos de Honduras?

Qué manera de fastidiar, de hundir al personal. Lo que se ha vivido este jueves en Supervivientes 2021 no es normal. Qué pena más grande por todos. ¿Quieren un aperitivo? Dicen que hay un posible embarazo, una playa que se unifica, un Alejandro Albalá (26 años) muy listo y empoderado y una Olga Moreno (45) que se pisa los faldones ella sola... y luego termina sola, sin su confesora de cabecera. Ay, picarona, que se te ve. Vamos, ¿quién da más en Honduras? Nadie, seguro. Con un Jorge Javier Vázquez (50), por cierto, excesivo, sobrepasado y fuera de eje. Lo que es lo mismo: en su papel. Con lo buen presentador que era, en lo que quedó. No seré yo quien ponga el punto en su declive.

Empecemos por el principio. Tom Brusse (29), Omar Sánchez (29) y Marta López (47), nominados. Sí, sí, ellos. Los que uno entendería, por unas u otras razones que algún día se podrían explicar, que fueran los fuertes, intocables casi. Los intocables. Otra forma de amor, sin duda. Pero todo sube... y baja. Tom, porque tontea con el presentador y en su gilipollez francesa -creo que no llega a las cinco de la tarde-, cree de verdad que se cree allí protegido; Omar, por un amparo gitano llamado Pantoja; y Marta, porque se cree la más lista de todos. La más sabionda de realities. Y a mí solo me produce bostezos.

Novedades de esta noche: ¡unificación! Los encallados y oficiales, unidos. En la misma playa: Cabeza de León. Pero con letra pequeña, como todos los contratos: aquellos pobres encallados tendrán que vivir como lacayos, vivirán en un corralito y se las verán duras para la vida en general. ¡Guerra servida! Me ha sorprendido muy mucho, con el permiso de la audiencia, ver a Omar Sánchez, al que llaman El Negro de Anabel, sacar las garras y dar el zarpazo mortal contra Valeria. ¡Qué digo! Contra el mundo. ¡Ha despertado! Ese ser sin sal ha dicho basta. O lo que es lo mismo: ha probado el ingrediente sagrado del reality.

No entro en detalles -sí, Omar echó más cosas en la barca de las que le correspondía en el desembarco de la isla-, pero Omar huele a directrices. A Anabel. No tengo a su pericia en concursos, sino a su culo pelao en los platós. Ah, y que ella conoce a Dios y medio de los que están allí. Blanco y en botella. Omar ha resucitado o es buen actor, tanto monta. Me está comenzando a gustar, al menos anda vivo el chaval. Que ya es mucho. "No soporto a Valeria, es insoportable", dice él. Y cuando esta intenta defenderse, Omar se sale de la peor manera: "No hablas bien, aquí se viene a supervivientes, no a una danza al sol". Qué mal amigo, cuánto debes aprender de tu chica y, por qué no, de Marta López.

Si fueras listo te hubieras pegado a ella como una lapa. Se nota demasiado tu torpeza. Marta es lista, huele tanto las fortalezas como las debilidades de todos. Es rápida y sagaz, astuta. Está curtida. Y yo, ante esto, me pregunto: ¿por qué tanta inquina hacia Melyssa Pinto? ¿De dónde viene su odio? ¿Su animadversión? Porque existe, a mí no me digan que no. Marta dice que Melyssa se toca el higo todo el día, que no hace nada, que el resto del mundo se mueve mientras ella duerme. ¿No serán ganas de agitar el avispero? A mi es que Melyssa me parece muy elegante. ¿Se han fijado en que Tom, de soslayo, la mira arrobado?

Ay, paren máquinas. Que se me piró. ¡Qué injusta esa actitud de Sylvia Pantoja al comienzo del programa durante la prueba de recompensa! Dice la tía que no va a hacer ninguna prueba que conlleva atarla de ningún miembro de su cuerpo. Y se queda tan ancha. ¿Perdona? ¿Dónde se ha creído esta mujer que va?

Si participas en un concurso se concursa, no se puede permitir hasta aquí si y esto no lo hago como hace Silvia Pantoja. Para mi motivo de expulsión #SVGala5 — Llarina (@Llarina13) May 6, 2021

Bueno, esperen, que entro en mi parte favorita: Palito y Lola. Qué pareja más mona y divertida hacen. Tan estupendas y tan distintas ellas. Palito hace un homenaje a su madre colocándose un armatoste en la cabeza... y el mundo brilla. Esta niña es un amor y dará que hablar. Y cierro contigo, Lola, con tu amor hacia su chico. ¡Que te ha visitado en Destierro! Y sí, estoy en contra de los términos del presentador, pero habéis "follado como cabras". Y solo con verte esa sonrisa en los labios, ¡estupendo así! "Solo fue uno", dijo ella ante las preguntas pelín impertinentes de Jorge Javier. ¿Ha habido embarazo en Honduras? Lola resuelve el enigma: "Tengo un problema hormonal. Ojalá surja el problema. Me cuesta, me han dicho que me cuesta tener bebés, y me dijeron que lo mismo surtía el milagro".

Ah, esperen, que esto me dicen que no acaba. Se va Marta López -no es verdad, ya saben: le espera el Destierro-, pero hay que hacer el paripé. Jorge Javier mete el dedo en Alexia Rivas, ahí, ahí. Esta responde sobre la marcha: "El recado se lo doy a ella, no a nadie más. No he tenido tiempo de conocerla, pero le gustaba la convivencia. Lo siento mucho porque ha demostrado lo que quería estar aquí". Oye, pues muy bien por Alexia. Olga, gran amiga, también ha soltado pena: "Se va una superviviente diez, que ha luchado mucho". Amor, Olga, las redes... escucha las redes, siempre certeras:

No Olga, marta sabía que contigo había salseo y vídeos diarios #SVGala5 — A (@applesh0t) May 6, 2021

¿Ahora con quién hablará Olga de RC? #SVGala5 — -Panecillo de Doraemon 🍞 (@H3ll0itsm3_) May 6, 2021

Primer concursante salvado: Tom Brusse

Segundo concursante: Omar Sánchez

Expulsada a Playa Destierro: Marta López

