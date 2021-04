El despertar bravucón de Agustín en la noche más embarazosa para Lara Sajen, ¡estalla SV 2021!

Ya sí que está Supervivientes 2021 en todo lo suyo, las tramas están en plena ebullición; los malos rollos y las pullas, a punto de caramelo. ¡La leña arde, que diría una que yo me sé! Esta noche ha pasado de todo: desde deslices embarazosos, hasta riñas y peleas entre amigos. Hasta los que parecían pulular sin hacer ruido, ¡se han activado! Nada como una llamada al orden a tiempo. Los nominados de la semana: Antonio Canales (59 años), Tom Brusse (29) y Melyssa.

Bueno, empecemos porque esto ha arrancado fuerte. De entrada, con Twitter quejándose de una cosa que ya me chirrió el jueves pasado y lo vuelve a hacer este. En realidad, me ha noqueado siempre, pero en esta edición aún más: ¡la cantidad de comida que les dan en los juegos de recompensa! Debate viejo, lo sé.

Los del Barco Encallado comiendo la barbacoa. Mediaset

A ver, que a Twitter hay que cogerlo con pinzas, pero es que no tengo más remedio que reconocer que ahora sí tienen razón: ojito con lo que comen. Vamos, ya os adelanto: mejor que yo. Este jueves, para el equipo que ganase la recompensa, ¡una rica barbacoa, con patatas, cerveza y refrescos! Olé ahí, así cualquiera vive allí, dirán algunos. Yo abogo por un término medio y añado, en descarga: la prueba ha sido complicadísima para ellos. Montar un puzzle sobre el agua. Parece fácil, pero no lo es. Total, que han ganado, a la baja, los del Barco Encallado. Y allí que se les ha visto felices y pimpantes comiendo. Nota importante: la cerveza era sin alcohol. Habla el pueblo:

La edición más extrema



Also dándoles una barbacoa la segunda semana de concurso #SVGala3 pic.twitter.com/TAAfy6DXzf — Mave (@Cruelladevil29) April 22, 2021

Madre mía si comen mejor que yo #SVGala3 — Gran Hermaite (@GranHermaite) April 22, 2021

Que tipo de supervivientes es este que en todas las galas se ponen finos? 🤣🤣🤣 Hasta cerveza y todo #SVGala3 — Juls ✈️👸🏻💜👑👸🏽🍍🙋 (@Juliette9111) April 22, 2021

Vale, una vez denunciado esto, ¡vamos a las tramas! La primera, en plató. Habla Mónica, una amiga de Antonio Canales. Saben que esta semana ha habido polémica por la supuesta amistad de Canales con Fidel Albiac (48), y el desmentido público del bailaor allende los mares. La tal Mónica se explica: "En una cosa ha mentido Canales, y en otra no. Fidel sí ha estado en su casa. Todos lo saben. Ha mentido porque se ha ido sin ver el documental y, sabiendo que a ellos no les gusta que se hable de su vida, los protegió así. Partiendo de esa base, le preguntas y dice que no lo conoce. A lo mejor tendría que haber dicho 'Jorge, ha estado en mi casa, pero no voy a hablar de él'. Lo hace para protegerlo".

No sé, algo no me cuadra. Demasiadas versiones de un hecho fácilmente comprobable, casi tanto como las noches que pasó Rocío en Houston: o se pasan, o no se pasan; o ha vivido en tu casa, o no. No entiendo nada y lo peor es que esto se enreda de tal manera que comienzan las conjeturas en las redes. ¿Se está protegiendo a Antonio Canales desde la cadena por ser amigo de Fidel? La amiga termina su discurso: "La segunda mentira de Canales: conoce de tres días a Fidel, sí. Este niño, Fidel, se va a casa de Antonio para hacerle un favor a un familiar. No se ha tomado un café con él, lo ha visto tres veces". Lo ve tres veces, no se toma un café, pero duerme bajo su mismo techo por "un favor" a un tercero. Todo muy normal.

#SVGala3 amiga de Canales que no cuela. Tu dices eso y la hermana de canales dice otra cosa. Mentiroso Canales a la calle. Que encima no puede hacer pruebas — 🕊RocioCarrascoYoSiTeCreo🕊 (@Malaka2457) April 22, 2021

Que a Antonio lo protege la cadena que se va Tom es que lo tengo tan pero tan claro #SVGala3 — Sin Límites 💜 (@YuanfenW) April 22, 2021

Esa esa la versión de hoy del tema Fidel en casa de Canales, han dicho lo mismo en Sálvame. Han estado una semana pensando como arreglar la mentira de Canales.#SVGala3 — TomateRosa 🛸😎😜🐱‍🚀 (@TomateRosaa) April 22, 2021

Mónica, amiga Antonio Canales: "Fidel ha estado en su casa. Antonio se ha ido a la isla sin ver el documental. Es verdad que lo conoce de 3 días" #SVGala3 pic.twitter.com/UmvG86qMYw — Rafael García López 💻📺 (@RafaelGarciaLAF) April 22, 2021

Ay, mi Lara Sajen. Es mi descubrimiento y estoy convencido de que va a darnos grandes momentos en esta edición, brillantes, sublimes, diría yo. La veo directa, clara, sagaz, sarcástica, rápida. Conoce la tele y lo que se pide de ella. Ha vivido este jueves un momento engorroso, cuando, a la salida de la playa durante el juego de recompensa, su traje de baño le ha jugado una mala pasada y se le ha visto un pecho. Ella, pudorosa, se ha girado y se ha escondido en la playa a recolocarse el tema. ¡Hasta para eso es grande la tía! Estamos contigo, querida. España y yo.

A Lara Sajen se le sale una teta 🤣 #SVGala3 pic.twitter.com/kJfzpS5T7H — Señor Burns (@xpiyama) April 22, 2021

Madre mía, la teta de Lara es más grande que Alexia. #SVGala3 — Juan sin miedo (@foxyJuanpe) April 22, 2021

Me ahogo con la teta de Lara 😂 #SVGala3 — ❤️ (@cuphazz) April 22, 2021

Como excelente compañera que es, ha agitado el avispero de Barco Encallado como nadie. Tanto, que ha hecho que Alexia Rivas se despierte y se cure milagrosamente. Esa es la Alexia que yo esperaba ver: la que conoce el negocio, la peleona. Hay que decir que aquí el mérito del despertar de todos, del resurgir de ese barco, lo tuvo la amonestación que se les hizo el pasado domingo. ¡Chicos, estáis muy parados, no dais juego ni vídeos! Aquí se viene a dar contenido. Es entonces cuando se lía parda. Alexia ataca a Agustín Bravo (60), que saca su lado más bravucón y chulesco. Más killer, ¿o es el Agustín de verdad?

Agustín viendo lo que piensan de él Alexia y Lara. Mediaset

Rivas no se amilana: "Tú has dicho 'no vamos a dar contenido, vamos a tumbarnos'". Bravo niega la mayor: "Jamás he dicho eso". La que fuera reportera de Socialité replica con Lara: "Si hay algo que no me gusta es la mentira, ¡cómo puedes quedar así delante de un grupo sabiendo que lo has dicho treinta veces!". En palapa, Agustín dispara a Alexia y Lara con toda su munición. ¡Se le ven ademanes despóticos que nada me gustan! Se diría que hasta clasistas: "Yo de ti no hablo, me aburres mortalmente. Que te vayas a la playa". Huy, asomó la patita... y Alexia tiró de ella: "Habla con soberbia y condescendencia. Se pone el traje del presentador que fue... Dice que presenta mejor que vosotros".

A mi lo que me tiene alucinada es la recuperación milagrosa de Alexia. Hace dos días parecía que tenía 20 años más y ahora de repente está súper resplandeciente 🤷🏻‍♀️ (ironía o no) #SVGala3 — Criiis 🇮🇨🇮🇨 (@CrisZRood) April 22, 2021

A los que decís que Alexia es metemierda cuando en realidad dice verdades que nadie se atreve a decir y se moja. LO HAN DICHO TODOS. Y ahora qué? #SVGala3 — L (@lidiagmnez) April 22, 2021

Lara, horas antes, en confesión con Alexia: "Él sigue pensando que una mujer tiene hijos con quien le conviene". He ahí la bomba de entre las bombas: "Mi exnovio (Alfonso Merlos) es amigo suyo". Anda, hombre, ya me lo has dicho todo: nada más que añadir, señoría. Lo siento, pero me creo a Alexia a pies juntillas. Y a mi Lara Sajen. Bravo se va a caricaturizar. Lo veremos. No se separa de Carlos, ¡ay, ese tufo de macho alfa! ¡Más cosas! Gianmarco se ha enfrentado con Omar Sánchez. Ojo al mérito del italiano: ha sacado de quicio a El Negro, que es el sosiego en persona. La serenidad. No es para menos: estoy con Omar. Gianmarco no es trigo limpio, tras esa sonrisa hay algo raro.

Sucio, mentira, como de mala gente, ya ustedes saben. Es mi sensación. Estoy con Omar en que prefiero que me vengan a la cara y me lo suelten todo en vez de tanta sonrisa. "¿Por qué te ríes? No te rías de mí. No soy uno cualquiera, no te equivoques. Que no te equivoques conmigo. Tú vas detrás y te pones a decirle cosas a Antonio de mí. De mí no se ríe nadie, con esa sonrisa de picarón", le ha soltado Omar, y yo lo aplaudo con las orejas.

Omar y Gianmarco discutiendo. Mediaset

Ah, que se me fue: resulta que discuten porque el novio de Anabel, en cuanto a organización, prefiere que cada cual se dedique a lo que mejor se le da, mientras que Gianmarco es de los que quiere hacerlo todo. ¡Y en realidad no hace nada, porque, como bien dice Omar, luego terminan trabajando solo los mismos! No sé si me he explicado. ¡La última pelea! Tom Brusse y Marta López, los que antes eran amiguísimos... hoy no se hablan. ¿Por qué? No: por quién mejor. Por Alejandro Albalá. Marta conecta mucho con él, lo decide salvar en detrimento de Tom, y este se revira y se mosquea por siempre.

"A un amigo no le dejas mal enfrente de todo el mundo, lo coges aparte. La gente falsa no me gusta. No tengo ningún trato con ella, no me gusta su actitud, su manera de ser conmigo. Prefiero no hablar", dice él. Marta, por su parte, se rompe: "A mí me ha dolido acercarme a él y que me diga que no le importo nada. Me ha despreciado y me ha hecho una cosa muy fea. Estoy decepcionada. Lleva dos días esperando al jueves para hablar, en vez de hablar conmigo antes, en privado". Lo siento, pero esta pelea no la entiendo.

Lola, feliz en Playa Destierro. Mediaset

Como cierre, mi Lola. La gran Lola. Fíjate, estoy entre ella, Lara Sajen o Alexia Rivas como mis ganadoras femeninas de esta edición. Lola es luz, es un auténtico ser de luz. Lo ha pasado mal, pero este jueves era una campanilla. Se la veía feliz, reconciliada con ese entorno hostil lleno de bichos malos. "Estoy como más animada, más adaptada a mi hábitat. Se me da genial pescar, es como un vicio que tengo ya". Qué pena que ahora tengo que convivir por unos días con Antonio Canales, ¡le va a destrozar esa aura tan mágica y blanca! Antonio Canales, ¡A SU CASA YA! Y no: esta vez sin Fidel Albiac.

Lo poco que me gustaba Lola en la Isla de las Tentaciones y lo que me está gustando en Supervivientes #SVGala3 — Gossipy (@Gossipy13908774) April 22, 2021

Cómo me alegro de ver a Lola así de sonriente, superándose a sí misma y volviendo a disfrutar de esta aventura que era un sueño para ella. Se lo merece. #SVGala3 pic.twitter.com/1eYXnHdTnN — Hablamos de Tele (@HablamosdeTv) April 22, 2021

Primer concursante salvado: Melyssa

Segundo concursante salvado: Tom

Se va a Playa Destierro con Lola: Antonio Canales

