¿Llegará a España el remake de 'Señoras del (h)AMPA' como ocurrió con 'Los misterios de Laura'?

Señoras del (h)ampa está a punto de cruzar el charco. Y es que la serie de Mediaset podría tener una segunda vida, en Estados Unidos, tras la aprobación por parte de la cadena NBC de un capítulo piloto de la serie creada por Carlos del Hoyo y Abril Zamora.

"Una farsa criminal que evoca a Mujeres desesperadas", escribe el prestigioso medio especializado en televisión americano Deadline. De cumplirse, ésta será la primera adaptación de la comedia negra.

Así, se da la paradoja de que la ficción de Mediaset comienza a llamar la atención de los mercados internacionales justo cuando el grupo audiovisual ha decidido echarle el cierre tras su segunda temporada, a pesar de que ya se estaban escribiendo los guiones de una tercera tanda y de las peticiones de los seguidores más acérrimos por no cancelarla.

Es cierto que, por el momento, esta aprobación de un capítulo piloto no tiene porqué significar que se le conceda una temporada completa, pero la noticia no deja de ser positiva. Curiosamente, además, al contrario de lo que ocurre en nuestra ficción, donde se aprueban series sobre un guión, la productora Mandarina quiso grabar un piloto para convencer plenamente a Telecinco para que aprobara su producción.

La pregunta ahora es: ¿Terminaremos viendo en España este remake de Señoras del (h)AMPA? Desde luego, no sería la primera vez que ocurre algo similar en nuestro país. Nos tenemos que remontar a 2015, cuando se estrenó también en la NBC The mysteries of Laura, la versión estadounidense de Los misterios de Laura.

TVE-adquiere-The-Mysteries-of-Laura-pero-sigue-ignorando-Los-Misterios-de-Laura

Los misterios de Laura nació en 2009 y emitió tres temporadas a lo largo de cinco años en La 1. Desde luego, la cadena no cuidó nada bien este producto, ya que entre su segunda y tercera temporada pasarían casi tres años, a pesar de sus positivos datos de audiencia. Además, decidía no renovar por más episodios justo cuando la televisión estadounidense le ponía los ojos encima.

Finalmente, en 2015 vería la luz esta versión americana que con 38 episodios divididos en dos temporadas llegó a superar los 32 capítulos de la original. De hecho, la ficción fue todo un éxito, superando los 10 millones de espectadores en su capítulo de estreno el 25 de mayo.

En su segunda temporada se mantuvo por encima de los 7 millones de espectadores de media, sin embargo, la cadena decidió no renovarla porque a pesar, de sus buenos datos de audiencia totales, no era una serie competitiva en el target comercial, que suele ser decisivo en el país a la hora de cancelar o renovar ficciones.

Pero aquí está la verdadera curiosidad: en verano del 2016, tres años después de la cancelación de la serie original, RTVE estrenó la versión americana en pleno prime time. El experimento no funció demasiado bien, ya que la serie se estrenó con un pobre 8,2% y un 8,9% en sus dos primeros capítulos, datos muy lejanos a los marcados por la ficción española.

¿Emitirá Mediaset en el futuro este remake americano de Señoras del (h)AMPA? ¿Tendrá más éxito que las serie original, que ha terminado relegada al late night por sus bajas audiencias? ¿Se dará la situación de que una cadena o plataforma ajena al grupo la termine emitiendo? Solo el tiempo lo dirá, pero desde luego, que una ficción española de el salto un mercado tan importante, ya es digno de alabar.