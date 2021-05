'Sálvame' se hace viral con su homenaje a Freddie Mercury para promocionar 'Bohemian Rhapsody'

Telecinco estrena este domingo 16 de mayo la taquillera Bohemian Rhapsody, biopic sobre la banda Queen y más concretamente de su vocalista, Freddie Mercury. Un gran estreno que está precedido de una impresionante campaña promocional por parte de la cadena de Mediaset.

Pero, más allá de los anuncios tradicionales, la cadena ha querido llevar la promoción más lejos y este viernes Sálvame disfrazaba a sus colaboradores del legendario Freddie Mercury para interpretar sus temas más conocidos al inicio del programa.

Kiko Matamoros arrancaba el homenaje con la canción que da nombre a la película biográfica. Tras este sorprendía la aparición del director David Valldeperas caracterizado también como el resto de los compañeros que han ido apareciendo en escena: Belén Esteban, Chelo García Cortés, Anabel Pantoja, Antonio Canales, Rafa Mora, Gema López y Jesús Manuel.

Al vestuario de los colaboradores, ataviados con los trajes más famosos del cantante, le han acompañado algunos de los temas más miticos de la banda: We Will Rock You, I Want To Break Free, el mítico We Are the Champions o la ya mencionada Bohemian Rhapsody, todas ellas cantadas e interpretadas por los tertulianos.

homenaje de sálvame a freddie mercury



lo mejor que he visto en años JDJZJSNSNSK pic.twitter.com/NjQxwLXZQ8 — peri (@T5Comento) May 14, 2021

"Por favor, ¿cómo lo habéis podido hacer tan bien?", decía Carlota Corredera. La presentadora agradecía además la actitud de los colaboradores: "A vuestros pies, qué maravilla trabajar en este programa y que 12 años después se pueda hacer obras maestras como las que habéis hecho, sois maravillosos".

Pero sin duda, uno de los protagonistas de este recital fue Antonio Canales y es que su look no dejó indiferente a nadie, con una peluca morena, melena corta y con flequillo; una camiseta rosa fucsia de tirantes y muy ajustada y con una falda negra, con sus correspondientes medias oscuras hasta las rodillas y acompañado de una aspiradora. "Me han llamado para preguntarme quién es la señora de la camiseta fucsia", aseguraba la presentadora.

El video se ha hecho viral a través de las redes sociales y acumula cientos de miles de reproducciones en Twitter, así como miles de retuits y me gustas.

Otra cosa no pero la estrategia de promoción de algunas ofertas de Mediaset es espectacular. Hoy en #Salvame abren con un musical de Queen para darle bombo a #BohemianRhapsody. Sinceramente, ojalá #Eurovision emitiéndose en Telecinco. Chapó 👏🏽👏🏽 https://t.co/t9J7NZ6jhb — Jorge Neila (@jorgeneila_) May 14, 2021

La intro de Sálvame haciendo una performance de QUEEN? Lo mejor que he visto en televisión en mucho tiempo. — Nieves (@nievesgmadrid) May 14, 2021