Pedro Piqueras bautiza ‘Love is in the air’ como ‘El amor está en el cielo’

Piqueras bautiza ‘Love is in the air’ como ‘El amor está en el cielo’ Telecinco

Se ha vuelto muy habitual en Telecinco que Sálvame estire su emisión hasta el último segundo, y que dé el testigo en directo a Pedro Piqueras de formas un tanto surrealistas. Y lo de este martes 19 de enero no fue una excepción.

En plató se estaba hablando de la rota amistad de Belén Esteban y Anabel Pantoja por la promoción de ciertas líneas de joyas. Kiko Matamoros, que esa tarde había vuelto a hablar de sus problemas de adicción a la cocaína y de cómo fue de tormentoso su matrimonio con Makoke, decía entonces cómo estaba en esos momentos la web de la firma de joyas.

Jorge Javier bromeaba sobre cómo Matamoros seguía participando con el programa "con todo lo que tiene encima", y él decía que le "encantaba todo esto, porque huele a traición". Fue entonces cuando el presentador le interrumpía súbitamente mientras la pantalla se partía en dos y aparecía en el lado derecho Pedro Piqueras.

"Informativos Telecinco, Pedro Piqueras, buenas noches". Ya fuera de plano, todavía se escuchaba a Matamoros decir, sobre la imagen de Pedro Piqueras: "Esto huele a traición".

De nuevo, el tono lúdico de Sálvame se rompía con las duras noticias del informativo, pues en los primeros minutos se hizo un repaso de la crisis sanitaria del coronavirus, que en las últimas 24 horas había supuesto más de 34.000 nuevos contagios y elevaba la tasa a 714 casos por cada 100.000 habitantes.

El final del programa informativo tampoco fue mucho más sencillo para el periodista. Y es que Piqueras tuvo que despedir el espacio e invitar a los espectadores a que se quedasen en la cadena viendo la serie Love is in the air, la comedia turca por la que Telecinco está apostando fuertemente en las últimas semanas.

Piqueras optó entonces por no decir el título de la serie tal cual lo conocemos, sino que lo tradujo de forma errónea. "Terminamos. Le dejamos con la serie El amor está en el cieloy el programa Ven a cenar conmigo. Muy buenas noches a todos y hasta mañana", dijo el periodista.

Muy pronto ese pequeño desliz, en el que confundió las palabras aires y cielo en el título de Love is in the air se comentó en las redes sociales, y se hicieron diversos chistes al respecto.