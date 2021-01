'MasterChef Junior' logra su mejor dato de audiencia con la final

Este martes, Televisión Española emitía la final de la octava edición de MasterChef Junior. Un formato que ha tenido un recorrido irregular en esta nueva etapa, pero que podía conseguir mejores datos en su último programa, o quizá liderar la noche. Para eso tenía que superar a la serie turca de Antena 3 Mujer, que ha logrado una audiencia muy fiel.

Finalmente, la batalla la ganó Antena 3. Y es que Mujer anotó en su entrega de este 19 de enero 17,7 puntos de share y 2.301.000 espectadores de audiencia media, según los datos de Kantar ofrecidos por Barlovento Comunicación.

Por su parte, MasterChef Junior, que coronó a Aurora como la ganadora más joven del concurso, alcanzó un 16% de cuota de pantalla con 1.887.000 espectadores de audiencia media, lo que supone su mejor dato de la edición. Se trata de la final de la versión de niños de MasterChef menos vista, y la única que ha caído por debajo de los dos millones de espectadores.

En estricta franja de competencia, la serie de Antena 3 reunió a 2.301.000 espectadores y un 17,7% y el talent de La 1 a 1.934.000 espectadores y un 14,9% de cuota de pantalla.

En Telecinco se emitió una nueva entrega de Ven a cenar conmigo: Gourmet Edition, con María Jesús Ruiz ejerciendo de anfitriona y en la que la miss vivió un pequeño tonteo con Jorge Sanz. El programa baja respecto al estreno de la temporada la pasada semana y se queda por debajo de la barrera del millón. Sus datos: un 7,9% de share y 943.000 espectadores.

En la guerra del access prime time, en la que Telecinco ha instalado su serie turca Love is in the air para competir contra el éxito de El Hormiguero, la batalla del martes la vuelve a ganar Antena 3. Y es que la visita de Natalia Verbeke al programa de Pablo Motos para presentar la serie El Nudo anotó un 17,1% de cuota con 3.056.000 espectadores, mientras que la comedia se quedó con unas audiencias del 8,5% y 1.497.000 espectadores.

En lo referido al cine, en La 2, Televisión Española emitió la película de Charles Chaplin Tiempos modernos, que anota una audiencia 5,4 y 933.000 espectadores y en laSexta, El Corruptor, protagonizada por Mark Wahlberg, que logra 691.000 espectadores y un 5,1%.

La oferta la completaba la tercera temporada de The Good Doctor, en Cuatro. Los dos episodios emitidos tuvieron un promedio del 6,7% de cuota de pantalla y 855.000 espectadores, lo que supone una mejora respecto a la semana anterior.

Lo más visto de este 19 de enero fue Antena 3 Noticias 2, que volvió a anotar máximo histórico de audiencia por segundo día consecutivo. En esta ocasión, el espacio presentado por Vicente Vallés y Esther Vaquero alcanzó un 22,2% y 3.977.000 espectadores. Justo antes, Pasapalabra también anotaba un nuevo récord consecutivo con un 23,4% de cuota y 3.707.000 espectadores.