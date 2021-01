Nueva contraprogramación de Telecinco: ahora se salta la ley con 'Sábado Deluxe'

Noticias relacionadas Multa a Mediaset por contraprogramar a 'Pasapalabra' con José Antonio Avilés

En Mediaset España le están cogiendo el gusto a eso de contraprogramar. Y a pesar de haber recibido una multa por ello hace tan sólo unos días, el grupo de comunicación volvió a saltarse la ley este sábado para introducir un cambio en su programación sin previo aviso.

Según ha podido comprobar BLUPER, Telecinco había programado la emisión de la película La madre para la una de la madrugada, justo tras el final de Sábado Deluxe. Sin embargo, finalmente, la cadena alargó el programa presentado por Jorge Javier Vázquez y no emitió la cinta anunciada.

Parrilla de Telecinco para el sábado 16 de enero.

Esta contraprogramación llega en la misma semana en la que el grupo ya se había saltado a Ley General de Comunicación Audiovisual que dice que hay que dar a "conocer la programación televisiva con una antelación suficiente, que en ningún caso será inferior a 3 días", para cambiar la parrilla televisiva de Telecinco del miércoles.

En la madrugada del domingo al lunes, el grupo de comunicación publicaba su programación para el miércoles 13 en la que quedaba recogido que emitiría Love is in the air de 22 a 23 horas y después la cinta Es por tu bien.

Ya en la mañana del lunes, Mediaset incluía una modificación en la parrilla y sólo recogía la emisión de Love is in the air, pero no especificaba qué emitiría a partir de las 23. Un aparente fallo que resolvía poco después publicando una nueva parrilla en la que se mostraba la emisión de Love is in the air de 22 a 00 horas y después la emisión de la cinta Un buen partido.

Asimismo, sólo unos días antes se cuestionó el cambio de Sábado Deluxe a la noche del domingo tras no poder emitirse en la del sábado debido a la borrasca Filomena.

Una ridícula multa

Jorge Javier Vázquez (Telecinco)

También hace unos días Mediaset España recibía una multa de apenas 49.000 euros por parte de la CNMC (Comisión Nacional del Mercado de Valores) por modificar su programación para alargar Supervivientes hasta las 23:30 y así intentar eclipsar el estreno de Pasapalabra en Antena 3.

"La infracción cometida por Mediaset, tipificada como leve, ocurrió el día 13 de mayo de 2020 en su canal Telecinco, tras haber modificado la programación anunciada e incumplir, con ello, la obligación de dar a conocer la programación televisiva con una antelación suficiente, que en ningún caso puede ser inferior a tres días, y sin que concurra alguna de las causas especificadas que justifican el incumplimiento", decía el organismo en su sentencia.

"Por ejemplo, cuando se producen sucesos de alta importancia o que susciten evidente interés en informar o continuar informando, como puede ser una noticia de última hora de gran trascendencia o un acontecimiento deportivo o de otra naturaleza que se esté retransmitiendo en directo y que dicha retransmisión se vea alargada por causas propias del acontecimiento retransmitido y al margen de la voluntad del titular del canal de televisión de que se trate", añadía.

Sin embargo, el grupo alargó el reality de convivencia para entrevistar a José Antonio Avilés después de las últimas informaciones que se habían dado a conocer sobre sus presuntas estafas y engaños.